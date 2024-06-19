19 июня 2024, 16:36

Ребенок скончался в Приморье от молниеносного течения менингококковой инфекции

РИА «Новости»
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Полуторагодовалый ребенок умер в Приморье от менингококковой инфекции. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

О случае смерти от менингококковой инфекции также сообщил Telegram-канал «Дальневосточные ведомости». Авторы подчеркнули, что ребенок посещал муниципальный садик в пригороде Владивостока.

«При этом никто карантин в дошкольном учреждении не объявлял. Руководство сада скрывало данный факт», - указали они.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что случай заболевания не связан с посещением детсада, так как ребенок посещал его один день.

«Заболевание развилось в короткий срок, ребенок был госпитализирован в инфекционное отделение медицинской организации», - пояснили в пресс-службе.

Там же подчеркнули, что диагноз лабораторно подтвержден не был, для дифференциальной диагностики биоматериал направили в Референс-центр по мониторингу за бактериальными менингитами.

Кроме того, для людей, контактировавших с погибшим, провели противоэпидемические и профилактические мероприятия.

«Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю», - заверили в ведомстве.

Дети Болезни
19 июня 2024, 14:48
Тело утонувшего несколько дней назад красноярца нашли в Сочи
РИА «Новости»
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Житель Красноярска утонул в Черном море. Его тело обнаружили спустя три дня на диком пляже в Сочи, сообщила пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Экстренные службы вызвали в Лазаревский район. Очевидцы рассказали, что волны прибили к берегу дикого пляжа тело мужчины. Спасатели увезли его.

Туриста искали с 16 июня, ему 24 года, сообщил RT. Мужчина из Красноярска решил искупаться в шторм на центральном пляже Лазаревского. Спасатели обследовали акваторию Лазаревского и Центрального районов в километре от берега и прибрежную зону.

В тот же день волны унесли 20-летнюю жительницу Липецкой области во время прогулки по пляжу «Ривьера». Ее до сих пор не нашли.

Родственница девушки рассказала, что никто из очевидцев не пытался ей помочь - они лишь стояли и снимали ЧП на телефоны.

Спасатели Туризм Сочи МЧС РФ
19 июня 2024, 10:39
Рэпера задержали в Москве за избиение двух человек
РИА «Новости»
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Рэпера Михаила Калугина, известного под псевдонимом Молодой Калуга, задержали после избиения двух человек у ночного клуба в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, в ночь на 15 июня 26-летний музыкант повздорил с молодым человеком у входа в клуб «Вайб» на Бутырской улице. Конфликт быстро перерос в драку. За пострадавшего вступился другой мужчина, тогда рэпер избил и его. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые задержали Калугина.

Одному из пострадавших диагностировали ушибленную рану лица. Он написал на музыканта заявление.

Против Молодого Калуги возбудили дело по административной статье о мелком хулиганстве и отпустили из отдела. Однако сейчас полицеские проводят дополнительную проверку, и рэпера может попасть под уголовную статью.

Ранее рэпер Vacio уехал в США после получения повестки в военкомат. Музыкант прославился благодаря экстравагантному костюму на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Драки Уголовное дело Полиция Избиения Москва
19 июня 2024, 10:05
Иностранец задул свечи и напал на прихожанку в храме на юго-западе Москвы
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Следователи задержали молодого иностранца, напавшего на прихожанку в храме на юго-западе Москвы. Помимо этого, мужчина потушил свечи в помещении церкви, сообщили в столичном СК.

В храм мужчина явился днем 18 июня. Он специально задул горящие перед иконами свечи, а затем применил насилие против одной из прихожанок.

Злоумышленника задержали. Им оказался 20-летний гражданин Таджикистана. Против него возбудили дело. Иностранца обвиняют по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, подчеркнули в ведомстве.

Сегодня следствие будет ходатайствовать перед Зюзинским районным судом об аресте фигуранта дела.

СК РФ Москва
19 июня 2024, 09:37
Пожар в Азове после атаки БПЛА локализовали на 3200 «квадратах»
РИА «Новости»
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Пожар в резервуаре с нефтепродуктами в Азове локализовали рано утром 19 июня на площади 3200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Локализацию объявили в 05:30, уточнили в ведомстве. В тушении огня принимают участие 200 специалистов и 49 единиц техники.

Накануне для борьбы с огнем на место направили пожарный поезд , а также специалистов лаборатории Роспотребнадзора для контроля за состоянием воздуха.

«Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не установлено», - указывали в пресс-службе.

Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что резервуары с нефтепродуктами в Азове загорелись после атаки беспилотников.

Пожары МЧС РФ

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