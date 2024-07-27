Ребенок сбежал из детского сада в Москве, проник в ТЦ и рухнул со второго этажа

В публикации показали видео с камер видеонаблюдения. На них видно, как ребенок залез на перила, потерял опору и упал.

По данным прокуратуры, мальчика госпитализировали.

Как заявили в Telegram-канале «Московское образование» ребенок сбежал из детского сада. Он проник в торговый центр, расположенный недалеко от учреждения, и начал кататься на перилах. В итоге мальчик сорвался. Сейчас медики оказывают ему помощь. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ранее семилетний ребенок из Выборга попал в больницу после неудачного падения с велосипеда. Мальчик съезжал с горки и покалечился.