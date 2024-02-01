01 февраля 2024, 20:09

Ребенок с ВИЧ умер в Казахстане. Родители не верили в диагноз и лишили сына лечения

РИА «Новости»
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Девятилетний мальчик с ВИЧ-инфекцией умер в больнице в Карасайской районной больнице Алматинской области, сообщила местная газета «Время». По информации издания, родители ребенка не признавали диагноз и лишили его необходимой терапии.

Семья, где скончался мальчик, живет в Каскелене. Статус ВИЧ есть у матери, отца и еще одного их ребенка. При этом факт того, что у них есть заболевание, люди не признают и не принимают специальную антиретровирусную терапию, указали журналисты.

«К ним приезжали наши сотрудники: врачи, психологи, разные консультанты. Отвозили препараты. Парадокс, но все препараты АРВ-терапии они у себя оставляли, на рецепте расписывались. Но ни сами их не принимали, ни детям не давали», - рассказала изданию завотделением клиничес­кого мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Сайранкуль Касымбекова.

Последние анализы на вирусную нагрузку семья, по ее данным, сдала еще в 2020 году. По их результатам стало понятно: препараты ребенку не дают.

В Алматинском областном цент­ре по профилактике и борьбе со СПИДом изданию заявили, что с семьей пытались работать, были даже обращения в органы опеки. Результата это не принесло.

По информации газеты, выездная комиссия навестила дом семьи только в ноябре 2023 года. Тогда детей забрали на несколько месяцев для обследования и лечения.

В акимате Алматинской области также подтвердили, что эта семья от терапии отказывалась категорически, даже угрожала подать в суд. В итоге комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение приостановить изъятие детей у родителей.

Самочувствие девятилетнего мальчика резко ухудшилось 9 января. Сначала он попал в алматинскую детскую городскую больницу № 2, затем маленького пациента перевели в Карасайскую районную больницу. Статус ВИЧ родители от медиков скрыли, отметила газета. В итоге ребенок скончался.

Казахстан Дети ВИЧ
01 февраля 2024, 20:46
Мощный пожар вспыхнул на мясокомбинате в Пушкино
Пресс-служба МЧС
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Крупное возгорание произошло на территории мясного предприятия в городе Пушкино Московской области. Загорелось административное здание, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние здания», - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, к ликвидации пожара привлекли 56 специалистов и 20 единиц техники. Ведомство показало кадры с места ЧП. Судя по видео, огонь стремительно распространился по зданию.

Ранее открытое горение ликвидировали на первом и втором этажах офиса продаж «Лунар» в центре Москвы. Спасатели эвакуировали порядка 60 человек. Для ликвидации пожара привлекали дополнительные силы.

В административном здании на улице Гиляровского в Москве зафиксировали возгорание. Выяснилось, что на втором этаже загорелись строительные материалы. Пожарные сняли с крыши здания трех человек.

Пожары МЧС РФ Россия Пушкино
01 февраля 2024, 20:39
Девушка застряла на эскалаторе в метро Санкт-Петербурга
Freepik
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Эскалатор «зажевал» куртку девушки, которая сидела на ступенях на станции «Петроградская» Санкт-Петербургского метрополитена. Компания проведет служебную проверку в отношении персонала станции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу подземки.

Застрявшая в механизме эскалатора попала на видео. Девушка уселась на ступени по ходу движения, а внизу не смогла встать и упала на спину. На помощь бросились другие пассажиры, после чего дежурная остановил эскалатор.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что ЧП произошло еще 21 января из-за пассажирки, которая, сев на ступени, нарушила правила безопасности. Но видео произошедшего облетело соцсети только сейчас.

«Кроме того, пассажирка проигнорировала несколько замечаний дежурной у эскалатора с требованием встать со ступеней и предупреждений о том, что сидеть на ступенях небезопасно, сделанных посредством громкоговорящего оповещения», - сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

В пресс-службе добавили, что дежурная остановила механизм, но не оперативно. Компания проведет проверку, по результатам которой сотрудника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. О проведении проверки также сообщила прокуратура Петербурга.

В ноябре посетителю московского ТЦ на Новом Арбате зажало ногу механизмом эскалатора.

Санкт-Петербург Метро
01 февраля 2024, 19:25
«Главное — дочку забрать». Отец попавшей в приют девочки в Башкирии будет бороться за ребенка
РИА «Новости»
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Жительница села Мариинского в Башкирии несколько лет держала дочь взаперти, не давая ей посещать школу. Органы опеки изъяли ребенка. Отец девочки Евгений Матвеев через суд пытался забрать к ее себе. В беседе с «360» он заверил, что будет бороться за оказавшегося в приюте ребенка.

«Сейчас главная задача - дочку забрать. Мне предстоит взаимодействовать с разными муниципальными организациями. До трех лет ребенок находился у нас. Мать сначала отказывалась от девочки, а затем забрала ее и подала на алименты. Я платил без задержек, но она все равно почти не давала видеться с дочерью», - подчеркнул Евгений.

По его словам, мать определила девочку в детский сад, но не всегда туда водила. В первый класс дочь пошла в семь лет, часто пропускала уроки. Мужчина заявил, что ее мать интересовали только алименты. При этом он отрицал, что ребенок превратился в «маугли», как об этом писали в СМИ. Мужчина назвал это преувеличением.

«Сейчас надо заняться ее образованием. Я практически семь лет за это боролся, были суды. Наконец-то все разрешилось, но, конечно, я не ожидал такой огласки. Сейчас психологическое состояние дочери стабилизировалось, у нее есть друзья, она начинает социализироваться. Когда ребенок будет со мной - пройдем медкомиссию», - пообещал он.

Версия опеки и реакция СК Дедушка изъятой опекой девочки Владимир Юшин заявил «360», что его дочь насильно не удерживала ребенка дома, как об этом заявили в опеке.

«Я в курсе, что ребенка изъяли, я ее уже навещал. В школу она ходила, окончила первый класс, потом часто пропускала, но все равно ходила. И на улицу ее выпускали, она там с детьми общалась. В больницу ее водили, прошлым летом перед школой внучка проходила медкомиссию, я лично отвозил. Но у органов опеки своя позиция», - подчеркнул мужчина.

Следственное управление по региону возбудило уголовное дело о ненадлежащем надзоре за неблагополучной семьей (халатность). Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Башкирии, 31-летняя жительница Мариинского несколько лет лишала дочь 2013 года рождения возможности посещать школу и медицинские учреждения, не пускала в дом педагогов и работников органов соцзащиты. За это женщину неоднократно привлекали к административной ответственности.

Несмотря на многочисленные нарушения, районная комиссия по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства не приняли необходимых мер. Сейчас девочку поместили в социальный приют. Следователи проводят мероприятия, чтобы дать правовую оценку действиям должностных лиц в профильных ведомствах. После проверки материалы в отношении матери ребенка планируют передать в следственный отдел.

Дети Школы Россия
01 февраля 2024, 18:54
Группу дрифтеров на ВАЗах задержали на Москве-реке
РИА «Новости»
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Столичные полицейские задержали группу дрифтеров на автомобилях «ВАЗ» на льду Москвы-реки в районе Новорижского моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации ведомства, несколько гонщиков на отечественных автомобилях выехали на лед реки в районе Кунцево. Их задержали приехавшие полицейские во время езды вокруг острова Пробойный, где движение и стоянка машин запрещены. Сотрудники полиции составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее двух водителей-лихачей привлекли к ответственности после опасного заезда по Кутузовскому проспекту в Москве. Они уже получили несколько десятков штрафов за последний год.

Машины Полиция Москва

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