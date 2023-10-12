Ребенок с поздно выявленной болезнью сердца умер в российской больнице

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По словам родителей, в первый год жизни дочери никаких признаков опасного заболевания они не видели. Но в начале мая во время приема в детской поликлинике ребенка отправили сделать кардиограмму. Полученный результат показал, что у девочки нарушение работы сердечной мышцы.

«После ЭКГ фельдшер нас к кардиологу не отправил, не дал никаких направлений. В результате мы сами сделали УЗИ сердца в платной клинике», - рассказал отец девочки.

Он подчеркнул, что врач в последней больнице сказал, что дочь здорова, и посоветовал пройти обследование через год.

В начале осени девочке стало плохо, и ее доставили в тагильскую больницу. Врачи поставили диагноз «острый миокардит». Бригада медицины катастроф экстренно перевезла ребенка в областную детскую больницу Екатеринбурга. Там врачи обнаружили у пациентки сыпь и не исключили, что к основному заболеванию присоединилась инфекция. Девочку положили в реанимацию, а потом перевели в кардиологическое отделение.

Ребенок умер 3 октября после резкого ухудшения состояния. Реанимировать пациентку врачи не смогли.

По мнению отца, дочь можно было спасти, если бы фельдшер после электрокардиограммы сразу отправила семью к кардиологу.

Родители обратились в Минздрав Свердловской области с заявлением. Но ответа пока не получили. В детской больнице Нижнего Тагила журналистам заявили, что случай с умершей девочкой находится на рассмотрении регионального Минздрава, который организует проверку и передаст результаты компетентным органам.

Ранее в Свердловской области умерла роженица, которую доставили в больницу города Артемовска в тяжелом состоянии. Женщина находилась на 38-й неделе беременности и врачи приняли решение о кесаревом сечении. Ребенка медики спасли, но мать скончалась во время операции. Главный врач больницы Андрей Карташов подчеркнул, что специалисты действовали правильно, в полном соответствии с инструкциями.