18 ноября 2024, 03:34

Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске

РИА «Новости»
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Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске, мальчик получил серьезные ожоги и ему потребовалась операция. Подробности сообщило местное издание 74.ru.

Во дворе дома на Комсомольском проспекте была неогороженная яма. Судя по камерам видеонаблюдения, дети подошли к ней, и один из них, 11-летний мальчик, провалился в яму.

По информации источника издания, ребенок получил ожоги на 30-40% кожи ног, его отвезли в ожоговый центр. В региональном минздраве сообщили, что мальчику окажут всю необходимую помощь.

На место происшествия приехал прокурор, и только после его приезда коммунальную яму огородили.

В Санкт-Петербурге в яму с кипятком угодил автобус. На улице произошел подмыв грунта и дорожное полотно провалилось. В результате происшествия никто не пострадал.

Дети Больницы Автобусы Челябинск
17 ноября 2024, 21:44
Wildberries и Russ рассказали о происшествии с такси у склада в Электростали
РИА «Новости»
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Ночью у складского комплекса объединенной компании Wildberries и Russ произошло ЧП — таксист сбил трех рабочих, которые находились с внешней стороны КПП. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

«Пострадавшие незамедлительно были доставлены в больницу. Их состояние стабильное. Компания находится на связи с подрядной организацией, следящей за состоянием своих занятых», - сообщили в компании.

По информации пресс-службы, водитель такси совершил наезд на рабочих, не справившись с управлением.

Ранее объединенная компания начала модернизацию логоцентров. В планах - строительство общежитий для сотрудников складов.

Такси Водители Электросталь Маркетплейсы
17 ноября 2024, 19:46
Прокуратура взялась за пьяного угонщика маршрутки в Подмосковье
Телеканал «360»
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Люберецкая городская прокуратура взяла под контроль ход расследования уголовного дела по факту угона маршрутки и ДТП в Раменском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 10 утра в Малаховке 31-летний пьяный мужчина повздорил с водителем маршрутки и отобрал у него ключи. Злоумышленник на угнанной машине уехал в Раменское. На одной из улиц он вылетел на «встречку» и врезался в легковушку.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угон».

«Кроме того, он привлечен к административной ответственности за невыполнение требования об остановке транспортного средства, управление автомобилем в состоянии опьянения», - уточнили в ведомстве.

За рулем легковушки находилась женщина. Она отделалась ушибами, потому что сработали подушки безопасности.

Как стало известно, злоумышленника ловили как минимум четыре полицейских машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Уголовное дело ДТП Машины Водители
17 ноября 2024, 13:15
Самолет аварийно приземлился в Шереметьеве
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Самолет 17 ноября совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил источник 360.ru.

Официальных данных пока не поступало. Причины экстренной посадки ависудна уточняются.

В начале ноября самолет рейса Петербург - Алма-Аты вынужденно сел в Шереметьеве. Экипаж заметил неполадки во время полета, было подозрение на течь топлива. Рейс выполнили на запасном самолете.

UPD: информация об аварийной посадке самолета в Шереметьеве не подтвердилась.

Самолеты
16 ноября 2024, 18:36
Число отравившихся в Новочебоксарске выросло до 205
Unsplash
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Число взрослых и детей, отравившихся в школьной столовой в Новочебоксарске, увеличилось до 205 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

В больнице в состоянии средней степени тяжести по-прежнему находятся шесть человек. Еще 199 пациентов, в том числе семь взрослых, проходят лечение амбулаторно.

Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь. По данным ведомства, отравившиеся дети находятся под наблюдением участковых педиатров. Ситуацию контролирует глава Чувашии Олег Николаев, а также соответствующие ведомства.

Ранее у отравившихся в столовой школы обнаружили РНК норовируса. По информации источника 360.ru, симптомы отравления у учащихся появились после потребления плова. На следующее утро школьники побоялись идти на уроки.

Дети Школы Минздрав

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