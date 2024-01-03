03 января 2024, 05:06

Ребенок пропал в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге пропал 13-летний школьник. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «Прорыв»в соцсети «ВКонтакте».

В Екатеринбурге пропал 13-летний школьник. Информация об этом появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «Прорыв» в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, местонахождение подростка неизвестно со 2 января. Рост школьника 165 сантиметров. У него голубые глаза, светло-русые волосы и худощавое телосложение. На момент пропажи был одет в серые штаны, серую куртку с белыми пятнами, зеленую толстовку и черные ботинки.

В декабре в Ярославской области нашли пропавшую 11-летнюю девочку. По данным следователей, школьница ушла из дома в Ярославле после ссоры с мамой и перестала выходить на связь. В течение четырех дней о ее местоположении было ничего неизвестно. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На пятый день девочку нашли в доме знакомых в Гаврилов-Яме, который находится в 50 километрах от Ярославля. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Дети Школьники Екатеринбург
03 января 2024, 04:30
Количество погибших в Японии от землетрясений увеличилось до 62
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Число погибших из-за землетрясений в Японии выросло до 62. Такие данные предоставило местное издание Asahi.

Более 100 человек получили различные травмы. Жители префектуры Исикава пострадали от стихии больше всего. Этот регион был в центре нескольких землетрясений. Подземные толчки уничтожили более 200 жилых домов и 100 строений, а в 33 тысячах домов нет электричества.

Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей. Им помогают экстренные службы и даже военные. Оперативные службы вывезли около 63 тысяч жителей Исикавы и ближайших к ней префектур.

С понедельника в Японии произошло более 300 толчков разной силы. Началось все с двух сильных землетрясений магнитудами 5,7 и 7,4. Толчки почувствовали жители Осаки, Киото и Токио, сообщил сайт Piter TV Другое землетрясение произошло в США - прямо в центре Нью-Йорка, на острове Рузвельт. Его магнитуда составила 1,7. В то же время полиция города получила обращения о нескольких взрывах и тряске. В некоторых домах начались проблемы с электричеством.

США Электричество Землетрясения Япония Полиция
03 января 2024, 02:10
Девочка два часа не могла выбраться из сугроба в Пермском крае
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Семилетняя девочка застряла в сугробе и не могла выбраться оттуда около двух часов в городе Березники Пермского края. Ребенка спасла оказавшаяся неподалеку местная жительница. Подробности сообщил паблик«ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала, что в понедельник, 1 января, выгуливала собаку. На улице в это время никого не было. Женщина услышала детский крик и пошла на звук.

«Когда я пошла на звук, то увидела как маленькая девочка, которой было на вид лет шесть-семь, застряла в сугробе и не могла выбраться. Я очень сильно испугалась и сразу принялась доставать ребенка», - рассказала женщина.

Спасительница проводила ребенка до дома. Девочка рассказала, что ее родители сказали ей пойти погулять, а сами легли спать после праздника. По словам ребенка, в сугробе она просидела около двух часов.

В понедельник, 1 января, семилетняя девочка утонула в реке в Тверской области. Два ребенка провалились под лед в реке Городня в селе Киверичи. Очевидец успел спасти четырехлетнего мальчика, но семилетнюю девочку вытащить не получилось.

Семилетняя девочка застряла в сугробе и не могла выбраться оттуда около двух часов в городе Березники Пермского края. Ребенка спасла оказавшаяся неподалеку местная жительница. Подробности сообщил паблик «ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

Пермский край Праздники Дети
03 января 2024, 01:37
Пожар вспыхнул после взрыва газа в Подмосковье
Пресс-служба МЧС
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Сильное возгорание произошло в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что за несколько километров от места пожара в Подмосковье виден густой черный столб дыма. На место приехали сотрудники МЧС.

Официальной информации о происшествии и пострадавших не поступало. Сейчас все сведения уточняются.

Ранее в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Возгорание тушили в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада».

Одинцово Пожары
03 января 2024, 00:54
ПВО сбила ракету над морем у Севастополя
РИА «Новости»
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Над акваторией Черного моря сбили ракету. Такую предварительную информацию в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Черное море Ракеты Севастополь ПВО

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