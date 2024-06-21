21 июня 2024, 00:03

Ребенок пропал после купания в реке под Архангельском

Пресс-служба МЧС
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Несовершеннолетний мальчик пропал во время купания в реке Онеге в Архангельской области. Сейчас его ищут, сообщила пресс-служба МЧС.

По предварительным данным, он пошел купаться с другими детьми в районе морского порта.

«Их не остановил шторм, метровые волны и запрещающие купание знаки», - отметили в сообщении.

После того, как 13-летний мальчик не вынырнул из реки, его друзья сообщили о произошедшем спасателям. Сразу же были организованы поиски пропавшего. Утром к поисковой операции присоединятся водолазы.

Похожий случай произошел накануне в Пермском крае. Подростки сбежали из оздоровительного лагеря в деревне Песчанка, чтобы покупаться в реке. В итоге, утонул 15-летний парень.

Спасатели Дети Шторм Архангельская область Реки
21 июня 2024, 00:30
Скорая наехала на провода под напряжением после урагана в Москве
РИА «Новости»
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Автомобиль скорой помощи наехал на электрические провода на улице Лескова в Москве. Бригаде и пациенту понадобилась помощь спасателей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Провода, возможно, под напряжением. Люди сами выйти не могут», - заявил он.

При этом собеседник не уточнил, о каких именно проводах идет речь. Днем 20 июня на столицу обрушился сильный ураган «Эдгар» , возможно, мог упасть один из столбов под напряжением.

На место ЧП направили группу МЧС. Эвакуацию провели, когда прибыла другая скорая для пациента. К настоящему времени всех людей пересадили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В четверг, 20 июня, сильный порыв ветра повалил строительные леса на северо-востоке Москвы. Они рухнули на мужчину и убили его. Это была вторая смерть из-за урагана «Эдгар». До этого на Ивановской улице пенсионера придавило деревом.

Спасатели Скорая помощь Ураган Машины Москва
20 июня 2024, 23:49
Пьяный петербуржец вывесил за ноги двухлетнюю падчерицу из окна на 13 этаже
РИА «Новости»
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Житель Петербурга во время ссоры с сожительницей вывесил ее маленькую дочь за ноги из окна на 13 этаже многоквартирного дома на улице Белышева. Мужчину задержали, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительным данным, 18 июня между 36-летним мужчиной и женщиной, которые выпивали, произошел конфликт. В ходе перепалки сожитель высунулся с двухлетним ребенком в окно на 13 этаже. При этом он вывесил девочку из окна головой вниз, после чего вернул обратно.

Правоохранители оперативно прибыли на место. Они увидели следы побоев у ребенка и его матери. Мужчина признался, что таким образом хотел воздействовать на якобы невменяемую сожительницу.

Подозреваемого быстро задержали. Следователи возбудили уголовное дело. Петербуржец признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее в Гатчине Ленинградской области задержали пьяного мужчину за истязание шестилетней падчерицы. Отчим бил девочку по лицу и таскал ее за волосы.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Мужчины
20 июня 2024, 23:18
«Полрайона стучало в дверь». Мальчик гулял по карнизу на 11-этаже в Балашихе
Freepik
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В Балашихе шестилетний мальчик устроил прогулку по карнизу на 11-м этаже многоквартирного дома. Мать ребенка рассказала 360.ru, что в тот момент находилась в соседней комнате.

«Сын никогда не делал такого. Сам по себе он очень активный ребенок. Поэтому, как многие дети, может залезть туда, куда не нужно», - сказала она.

По словам ее подруги, глава семейства ушел на СВО, но несколько месяцев назад стало известно о его гибели. Супруги периодически злоупотребляли алкоголем.

«Мальчик был сам по себе, еще у него есть 17-летняя сестра. Когда он полез на карниз, мама спала пьяная, полрайона ей стучало в дверь, она открыла в итоге, но ребенок уже сидел в шкафу.», - отметила собеседница издания.

При этом соседка семьи в беседе с 360.ru заявила, что мать всегда следила за своими детьми. О мальчике заботилась и его старшая сестра, но именно в этот день ее не было дома.

Несчастный случай ранее произошел на улице Реутовской в Москве. Трехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры. Ребенок умер в больнице.

Дети Семья Балашиха Москва Квартиры
20 июня 2024, 21:53
Тело пропавшей 16 июня девушки нашли в море у Сочи
Freepik
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Спасатели вытащили из моря тело девушки, которая, предположительно, пропала 16 июня в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Ее личность установят после опознания», - отметили в сообщении.

Огромная волна во время шторма унесла 20-летнюю Диану на Черном море. Девушка приехала отдохнуть в Сочи из Липецкой области. В воду она зашла в компании своего приятеля, который безуспешно пытался удержать ее в волнах.

Сильное течение унесло девушку в открытое море. Мужчина не смог ей уже ничем помочь. Спасатели организовали поиски, которые продолжались пять дней.

Подруга семьи Дианы рассказала 360.ru, что девушка мечтала побывать на море. Она копила деньги на поездку, чтобы просто погулять по берегу.

Спасатели Сочи

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