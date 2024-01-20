Ребенок потерялся в Тропаревском парке на западе Москвы

Он уточнил, что мальчик возвращался с лыжной прогулки к машине вместе с отцом. Ребенок свернул с пути. Телефона с собой у него не было.

У припаркованной машины родитель сына не обнаружил. Спустя 20 минут ожидания школьник так и не вернулся.

Подробности произошедшего уточняются. Спасатели направились на место происшествия вместе со служебными собаками.

Ранее потерявшаяся в Красноярском крае девочка едва не замерзла на дороге. Мама отпустила дочь на улицу вместе со старшим братом и сестрой. Однако она потерялась. Правоохранители заметили, что из-за сильного мороза у ребенка отмерзли руки.