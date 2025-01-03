03 января 2025, 15:07

Ребенок пострадал в массовой аварии на МКАД

РИА «Новости»
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Днем 3 января на внешней стороне 68-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись несколько автомобилей, пострадал несовершеннолетний. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место правоохранители перекрыли движение по трем полосам. В аварию попали легковые автомобили Opel, Suzuki, Toyota, Mercedes и «Газель». Травмы получил ребенок, его осматривает бригада скорой помощи.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале уточнил, что движение на участке затруднено на 3,5 километра. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В пресс-службе ведомства добавили, что оперативные службы города работают на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Тюменской области в аварию на заснеженном повороте попал рейсовый автобус , пострадали пять человек.

Дети ДТП Москва
03 января 2025, 10:51
Дети во Владивостоке получили травмы при катании на ледяной горке
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Уголовное дело завели во Владивостоке после травмирования нескольких детей во время катания на ледяной горке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Приморскому краю.

Ведомство получило информацию о пострадавших во время мониторинга социальных сетей. Следственные органы по этому факту начали производство по статье о небезопасных услугах.

В ходе осмотра места ЧП в СК отметили, что ледяная горка не соответствует заявленной технической документации.

«Просим пострадавших на ледяной горке граждан направить личное сообщение на сайте управления или обратиться в территориальный следственный отдел», - заявили в пресс-службе.

Администрация Владивостока в Telegram-канале уточнила, то горка на площади пока работает, на ней дежурят волонтеры.

«Они помогают детям уходить с проезда и следят за безопасностью катания. Чтобы не создавать столпотворение, всех пропускают съезжать по очереди», - заявили в мэрии.

Ранее россиянам рассказали, как провести новогодние каникулы без травм.

Уголовное дело Дети Владивосток Следственный комитет России
03 января 2025, 10:24
Башара Асада пытались отравить в Москве
РИА «Новости»
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Бывшего президента Сирии Башара Асада пытались отравить в Москве. Об этом сообщила британская газета The Sun.

В материале отметили, что экс-президент почувствовал себя плохо в конце декабря. Он обратился за медицинской помощью, при этом «сильно кашлял и задыхался».

По информации газеты, которая сослалась на неназванный источник, есть основания полагать, что на Асада совершили покушение: в его организме обнаружили следы яда. Бывшего сирийского лидера лечили на дому, на следующий день его состояние стабилизировалось.

Официальной информации о покушении на Асада нет.

Башар Асад обосновался в Москве после того, как власть в Сирии перешла к оппозиции. Экс-президент планирует вернуться к своей профессии, в прошлом он работал офтальмологом.

Сирия Оппозиция Москва Захват власти в Сирии Башар Асад
03 января 2025, 09:29
Рейсовый автобус попал в ДТП в Тюменской области
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Рейсовый автобус попал в аварию в Тюменской области, пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла на дороге регионального значения Тюмень - Салаирка, рядом с границей Свердловской области. Рейсовый КамАЗ во время обильного снегопада на затяжном повороте зацепил снежный вал, съехал в кювет и завалился на бок.

В автобусе находились четыре пассажира и водитель, все они получили травмы. Среди пострадавших - женщины 53 и 68 лет, 53-летние мужчины-близнецы, а также 61-летний водитель автобуса.

У всех пострадавших ушибы, у водителя - травма плеча, а у одной из женщин - травма таза. В ведомстве отметили, что автодорогу после аварии дополнительно обработали противоголедными материалами.

Днем ранее два ребенка погибли в ДТП с двумя легковушками в Крыму.

ДТП Автобусы
03 января 2025, 08:52
Единственно верное решение. Токаев — о расследовании катастрофы под Актау
РИА «Новости»
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Для расследования крушения самолета Embraer 190 под Актау в Казахстане создали правительственную комиссию с привлечением международных экспертов. Об этом в беседе с газетой «Ана тили» рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что черные ящики рухнувшего лайнера Azerbaijan Airlines отправили в Бразилию, где было изготовлено судно. Их изучат специалисты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий CENIPA.

Токаев подчеркнул, что считает это единственно правильным решением для обеспечения объективности и непредвзятости расследования. Он добавил, что в правительственную комиссию вошли 17 международных экспертов, в том числе представители ИКАО и МАК.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. На борту было 69 человек, погибли 38 из них. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отверг версию о целенаправленной атаке на воздушное судно.

Авиакатастрофы Крушение самолета в Актау

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