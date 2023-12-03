Ребенок пострадал в ДТП с семью автомобилями на юге Москвы

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По его данным, массовая авария произошла в воскресенье днем. О состоянии пострадавшего несовершеннолетнего пока ничего не известно. На место прибыли представители экстренных служб.

Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы. Другие подробности уточняются.

Утром легковушка на МКАД влетела в ограждение и перевернулась. О пострадавших информации не поступало.

Непогода 3 декабря привела к многочисленным ДТП в Подмосковье. На 51-м километре трассы М9 «Балтия» не справился с управлением водитель Datsun и врезался в Audi. В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения.