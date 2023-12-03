03 декабря 2023, 19:13

Ребенок пострадал в ДТП с семью автомобилями на юге Москвы

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В Южном округе Москвы в районе Орехово-Борисово Северное на Каширском шоссе столкнулись шесть легковых автомобилей и фура. В результате аварии пострадал ребенок, сообщил источник «360».

По его данным, массовая авария произошла в воскресенье днем. О состоянии пострадавшего несовершеннолетнего пока ничего не известно. На место прибыли представители экстренных служб.

Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы. Другие подробности уточняются.

Утром легковушка на МКАД влетела в ограждение и перевернулась. О пострадавших информации не поступало.

Непогода 3 декабря привела к многочисленным ДТП в Подмосковье. На 51-м километре трассы М9 «Балтия» не справился с управлением водитель Datsun и врезался в Audi. В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения.

Дети ДТП Москва 2023
03 декабря 2023, 18:57
Уголовное дело возбудили после гибели рабочего на московской стройке
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В Северо-Западном округе Москвы на стройплощадке погиб 21-летний рабочий. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, 3 декабря на стройке на Волоколамском шоссе во время разгрузочных работ на голову рабочего упал кусок железной конструкции. От полученных травм он скончался до приезда скорой.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и собрали материалы для выяснения всех обстоятельств случившегося. Устанавливаются должностные лица, которые допустили нарушение правил охраны труда. Сотрудники СК назначили необходимые судебные экспертизы.

На днях в Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице.

Строительство Москва 2023
03 декабря 2023, 18:37
Спасли четверых. Горящую высотку центре Москвы потушили
Пресс-служба МЧС
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Пожарные ликвидировали огонь в московской многоэтажке в Центральном административном округе, сообщила пресс-служба МЧС России. Из полыхающей квартиры спасли трех человек, в том числе двух детей, а еще одного жильца вытащили из квартиры этажом выше. Троих передали врачам.

Огонь распространился на 25 квадратных метров. МЧС поделилось кадрами пожара.

Источник «360» ранее уточнил, что возгорание произошло в Таганском районе на улице Библиотечной, загорелась квартира на 10-м этаже. Очевидцы заметили двух детей в окне горящей квартиры - те сообщили, что взрослых нет дома. На балконе 10-го этажа стоял пожилой мужчина, ему было трудно дышать. Этажом выше также люди просили о помощи. Из многоэтажки эвакуировали 30 человек.

Накануне на юго-востоке Москвы из горящей квартиры в Юго-Восточном административном округе также спасли двух детей. Пожар произошел в 17-этажном жилом доме.

Пожары МЧС РФ Москва 2023
03 декабря 2023, 17:43
Два десятка машин столкнулись на Новорижском шоссе из-за снегопада
РИА «Новости»
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Непогода 3 декабря привела к многочисленным ДТП в Подмосковье. На 51-м километре трассы М9 «Балтия» не справился с управлением водитель Datsun и врезался в Audi, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В результате происшествия пострадавших нет, пять транспортных средств получили механические повреждения», - передали в министерстве.

На этом же участке дороги водитель Suzuki столкнулся с грузовиком Ford. Повреждения получили еще четыре авто. К месту происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, движение на трассе из-за аварий ограничили. Водителям посоветовали ехать в объезд.

На шоссе произошло столкновение 20 автомобилей, уточнил RT. В общей сложности произошло девять мелких ДТП.

Москву и область 3 декабря замело снегом, водителей предупредили о заносах и накатах на дорогах. Видимость упала практически до 50-100 метров. Автомобилистам напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим, а по возможности вообще не садиться за руль.

Снегопад будет идти в столице и Подмосковье всю ночь. А на следующей недели в регионе ударят морозы до -30 градусов.

ДТП Водители Снегопад
03 декабря 2023, 17:26
Двое детей оказались заперты в полыхающей квартире в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Центральном округе Москвы произошел в доме пожар. Соседи заметили в окне полыхающей квартиры двоих детей, сообщил источник «360».

По его данным, возгорание произошло на 10-м этаже жилого 16-этажного здания в Таганском районе на улице Библиотечной. В окне охваченной огнем квартиры стояли двое детей, они сообщили очевидцам, что взрослых нет дома.

Собеседник «360» уточнил, что на балконе 10-го этажа стоял пожилой мужчина, ему было трудно дышать. Этажом выше также люди просили о помощи. На место прибыли спасатели, они приступили к работам. Удалось спасти одного ребенка из соседней квартиры. Другие подробности уточняются.

Накануне детей спасли из горящей квартиры в Москве. Пожар произошел в 17-этажном доме в Юго-Восточном округе. С седьмого этажа здания на Новомарьинской улице валил густой черный дым. Пожарные спасли шесть человек, их передали медикам.

Пожары Дети Москва 2023

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