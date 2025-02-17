Ребенок попал в реанимацию после занятий в бассейне в Москве

Нелегальный приют для пожилых людей в городе Полысаево закрыли по иску прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровского областного управления надзорного ведомства.

Местный житель купил в этом городе дом и организовал в нем социальный объект, при этом нарушив градостроительные, санитарные нормы и правила пожарной безопасности.

Кроме того, он не учел, что жилищное законодательство запрещает оказывать социальные услуги в жилых помещениях. Прокуратура обратилась в Кемеровский областной суд, ее иск удовлетворили. Дело контролирует городской прокурор.

Ранее в Москве сгорел нелегальный хостел , размещавшийся на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания под потолком. После происшествия возбудили уголовное дело.