17 февраля 2025, 11:05

Ребенок попал в реанимацию после занятий в бассейне в Москве

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Мальчик не смог выбраться из бассейна в Москве во время занятия и получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СКР.

Происшествие случилось накануне на улице Крупской. Ребенка отправили в реанимацию. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи осматривают бассейн, изымают записи с камер, опрашивают свидетелей и сотрудников спорткомплекса. Гагаринская межрайонная прокуратура держит расследование дела на контроле.

Ранее Telegram-канал Mash раскрыл подробности происшествия. По его информации, мальчик ушел под воду и несколько минут пробыл на дне, пока тренер ходил с телефоном и не обращал внимания на происходящее. Ребенка достали из воды и отнесли в кабинет медсестры, где его нашел отец и вызвал скорую помощь.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Следственный комитет России Москва
17 февраля 2025, 11:02
Нелегальный приют для пожилых людей закрыли в Кузбассе
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Нелегальный приют для пожилых людей в городе Полысаево закрыли по иску прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба Кемеровского областного управления надзорного ведомства.

Местный житель купил в этом городе дом и организовал в нем социальный объект, при этом нарушив градостроительные, санитарные нормы и правила пожарной безопасности.

Кроме того, он не учел, что жилищное законодательство запрещает оказывать социальные услуги в жилых помещениях. Прокуратура обратилась в Кемеровский областной суд, ее иск удовлетворили. Дело контролирует городской прокурор.

Ранее в Москве сгорел нелегальный хостел , размещавшийся на территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания под потолком. После происшествия возбудили уголовное дело.

Суд Прокуратура РФ
17 февраля 2025, 09:15
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия
РИА «Новости»
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Московский суд оштрафовал Банк России по административной статье о незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщил ТАСС.

Речь идет о нескольких пистолетах, которые обнаружили сотрудники Росгвардии во время проверки здания Межрегионального центра безопасности Центрального банка в столице.

Пистолеты принадлежали службе безопасности Сбербанка и частному охранному предприятию «Регион профи». Инспекторы Росгвардии установили, что Центробанк хранил оружие, которое не являлось его собственностью.

Представители Центрального банка в суде не признали свою вину. Они объяснили, что при возбуждении дела об административном правонарушении административный орган не учел, что оружие, которое временно хранилось в Банке России, находилось там недолго - не более двух часов.

Оно находилось на территории банка только на время инкассации ПАО «Сбербанк», которая приехала для сдачи-приема ценностей. Это было необходимо для соблюдения внутриобъектового режима, в том числе для обеспечения безопасного использования оружия. После завершения процедуры инкассации Банк России добровольно вернул оружие владельцу.

Ответчик считает, что в действиях Банка России нет вины в совершении вменяемого ему административного правонарушения.

Ранее в Ноябрьске сотрудники правоохранительных органов задержали двух братьев из Таджикистана. В ходе обыска у них нашли огнестрельное оружие и так называемый «шпионский набор». Против иностранцев возбудили уголовное дело.

Банки Россия Оружие
17 февраля 2025, 08:22
Автомобиль провалился под лед в Приморье
Пресс-служба МЧС
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Легковушка провалилась под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

К месту происшествия выдвинулись спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели МЧС России напомнили жителям Приморья, что выезд на лед категорически запрещен и смертельно опасен.

В конце января автомобиль провалился под лед в Челябинской области. ЧП произошло в 25 метрах от берега. Водитель и пассажир успели эвакуироваться и не пострадали.

До этого под лед ушла машина в реке Тумнин в Хабаровском крае. Пьяный житель села Датта выехал на тонкий лед на внедорожнике и провалился на глазах у рыбаков.

Спасатели Приморье Россия
17 февраля 2025, 07:24
Более 10 машин столкнулись во Владивостоке из-за скользкой дороги
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Массовое ДТП с участием 13 машин произошло во Владивостоке, Госавтоинспекция начала проверку по факту случившегося. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Авария случилась на улице Маковского. Туда оперативно выехали сотрудники ГАИ и полицейские. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.

«По предварительной информации, в результате ДТП механические повреждения получили порядка 13 транспортных средств. Никто из участников дорожного движения не пострадал», - отметили в ведомстве.

В местных Telegram-каналах заявили, что множество машин столкнулись друг с другом. Происшествие связано с гололедицей на дороге. Из-за ДТП образовалась большая пробка.

Ранее массовая авария с участием 14 машин случилась в Башкирии. В результате ДТП пострадали три человека, среди них восьмилетний ребенок. Их доставили в больницу.

ДТП Приморье Дороги Машины Владивосток Полиция

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