Ребенок попал в реанимацию после занятий в бассейне в Москве
Мальчик не смог выбраться из бассейна в Москве во время занятия и получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного СКР.
Происшествие случилось накануне на улице Крупской. Ребенка отправили в реанимацию. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Следователи осматривают бассейн, изымают записи с камер, опрашивают свидетелей и сотрудников спорткомплекса. Гагаринская межрайонная прокуратура держит расследование дела на контроле.
Ранее Telegram-канал Mash раскрыл подробности происшествия. По его информации, мальчик ушел под воду и несколько минут пробыл на дне, пока тренер ходил с телефоном и не обращал внимания на происходящее. Ребенка достали из воды и отнесли в кабинет медсестры, где его нашел отец и вызвал скорую помощь.