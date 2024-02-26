26 февраля 2024, 08:59

Ребенок попал в больницу после нападения стаи собак в Иркутской области

РИА «Новости»
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Пятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи собак. По факту произошедшего завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК по Иркутской области.

ЧП произошло 19 февраля в СНТ «Юность» в городе Шелехово. Неподалеку от жилого дома на пятилетнего ребенка напала стая собак. Мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь. Мальчика с укусами и ранами экстренно госпитализировали.

В результате произошедшего завели уголовное дело по статьям «Халатность» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи установят все обстоятельства произошедшего, оценят деятельность должностных лиц и ответственных за организацию отлова и содержания бездомных животных.

Уголовное дело Дети Иркутская область Собаки
26 февраля 2024, 10:17
Мужчина и его десятилетний сын погибли в пожаре в Тамбовской области
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Деревянный частный дом загорелся в городе Мичуринске в Тамбовской области. В результате погибли два человека, сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил площадь 70 квадратных метров. Согласно предварительной информации, его причиной стало короткое замыкание. При разборе завалов спасатели нашли погибшими 47-летнего мужчину и 10-летнего мальчика. К тушению пожара привлекли 10 человек, задействовали три единицы спецтехники.

В ночь на понедельник, 26 февраля, крупный пожар произошел в Московской области. Огонь охватил две тысячи квадратных метров складского помещения в Подольске.

К утру его полностью ликвидировали, в результате пожара никто не пострадал.

Спасатели Пожары Россия
26 февраля 2024, 10:12
Снегоход влетел в толпу людей и сбил ребенка в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле снегоход влетел в толпу людей на лыжной базе «Уралец». Кроме того, пострадала маленькая девочка. Об этом сообщило издание Е1.ru.

«Водитель снегохода прямо на наших глазах въехал в толпу. Пострадала четырехлетняя девочка. У ребенка синяки. Есть ли иные повреждения, я не знаю, но она, как и все мы, была просто в шоке», - рассказали очевидцы.

Кроме того, пресс-служба ГИБДД по Свердловской области уточнила, что также пострадала 25-летняя девушка, которая в итоге отказалась от госпитализации.

Водитель рассказал правоохранителям, что во время движения у техники заклинила ручка газа, из-за чего он не успел остановиться.

«По данному факту Госавтоинспекция проводит проверку, руководству базы будет выдано представление на устранение причин и условий, создающих угрозу безопасности отдыхающих», - добавили в ведомстве.

Ранее российский лыжник погиб при сходе лавины в Индии.

Урал Дети ГИБДД Водители
26 февраля 2024, 10:00
Автобус протаранил остановку в Саратове
РИА «Новости»
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В воскресенье, 25 февраля, в Ленинском районе Саратова водитель автобуса № 11 устроил массовую аварию и врезался в остановку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

По предварительным данным, водитель 1975 года рождения, управляя автобусом маршрута №11, столкнулся с автомобилями «Лада-Калина» и «Лада-Веста», после чего въехал в остановку. Никто не пострадал.

Авария произошла на улице Топольчанской, 1 (пересечение с улицей Антонова). У автобуса в результате удара разбилось лобовое стекло, а остановочный павильон упал и развалился на части.

«Ход проведения и результаты проверки находятся на контроле надзорного ведомства», - отметили в ведомстве.

Ранее водитель автобуса в мороз высадил оплатившего проезд ребенка в Кемерове.

Саратов Автобусы Водители
26 февраля 2024, 09:45
Машина вспыхнула в подземном тоннеле в Москве
РИА «Новости»
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Внутри подземного тоннеля в Москве загорелась машина. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло по улице Иловайской в Марьине. На место оперативно прибыли пожарные, которые ликвидировали открытое горение. Хозяин транспортного средства не пострадал. Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в Москве загорелись три машины в автосервисе на Калужском шоссе. Прибывшие оперативные службы пресекли распространение огня на площади в 150 квадратных метров.

Пожары Машины Москва

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