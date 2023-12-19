Ребенок попал в больницу Петербурга после падения ледяной глыбы на коляску

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Чиновники уточнили, что лед упал с крыши дома и ударил ребенка по голове.

«Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса», - подчеркнули в пресс-службе.

Прибывшие на место врачи забрали пострадавшую в больницу имени Раухфуса. На место прибыли сотрудники Следственного комитета для проведения проверки.

В минувший понедельник, 18 декабря, обвалившиеся с крыши дома снег и лед стали причиной гибели мужчины в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Убитого предварительно назвали дворником, но после выяснилось, что к коммунальным службам он не имел отношения.

Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Криминалисты назначили серию экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.