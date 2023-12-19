19 декабря 2023, 15:57

Ребенок попал в больницу Петербурга после падения ледяной глыбы на коляску

РИА «Новости»
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Большой кусок льда упал на мать и двухлетнюю девочку в коляске во время прохода по тротуару на Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города.

Чиновники уточнили, что лед упал с крыши дома и ударил ребенка по голове.

«Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса», - подчеркнули в пресс-службе.

Прибывшие на место врачи забрали пострадавшую в больницу имени Раухфуса. На место прибыли сотрудники Следственного комитета для проведения проверки.

В минувший понедельник, 18 декабря, обвалившиеся с крыши дома снег и лед стали причиной гибели мужчины в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Убитого предварительно назвали дворником, но после выяснилось, что к коммунальным службам он не имел отношения.

Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Криминалисты назначили серию экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Санкт-Петербург Дети
19 декабря 2023, 14:55
Труп мужчины извлекли из коллектора на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Труп мужчины вытащили из коллектора глубиной в семь метров в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник из экстренных служб.

По его информации, в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины без определенного места жительства со следами разложения. Точная причина его смерти пока неизвестна.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия работают Мосводоканал, Мосгаз и Следственный комитет для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее труп мужчины достали из пруда в районе Южное Бутово. Водолазы вытащили его из водоема на Дачной улице. К специалистам за помощью обратился житель столицы, чтобы найти в пруду своего брата.

Москва 2023
19 декабря 2023, 12:54
Атаку беспилотника отразили в Одинцове
РИА «Новости»
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В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника», - объявил он.

Экстренные службы, по словам мэра, выехали к месту происшествия. Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировали, медпомощь не потребовалась.

Российские военные 19 декабря перехватили беспилотники в Козельском районе Калужской области и трижды в Брянской области.

В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале , что никто не пострадал.

Одинцово Беспилотники Сергей Собянин Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
19 декабря 2023, 12:50
Змею поймали в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Жители дома на улице Зарайская обнаружили в подъезде змею. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Об инциденте рассказала местная жительница. По ее словам, найденную рептилию удалось посадить в банку. Пойманное животное не успело никому причинить вреда.

Змею поймал работающий на участке дворник. Он рассказал, что инцидент произошел накануне вечером, в 5-6 часов вечера.

«Вчера у подъезда поймали, она у меня в бутылке лежит», - сообщил работник.

К месту происшествия вызвали специалистов, чтобы проверить помещение на наличие других змей. О происхождении найденной рептилии ничего не известно.

Несколько дней назад прохожий нашел змею в коробке прямо у остановки на Беловежской улице. Там неизвестный выбросил или потерял рептилию, которая оказалась маисовым полозом. Ее забрали спасатели.

Животные Москва 2023
19 декабря 2023, 12:03
Двое бездомных проникли в посольство Кении в Москве
РИА «Новости»
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На территорию посольства Кении в Лопухинском переулке в Москве проникли двое бездомных и устроили в помещениях беспорядок. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, бомжи вскрыли дверь с магнитным замком, просто дернув ее посильнее, и легко проникли внутрь. Они бродили по второму этажу здания, исследуя помещения, ели найденную еду, курили и употребляли спиртные напитки.

Полицейский полк по охране диппредставительств задержал бездомных. В отношении них выписали административные протоколы. Их судьбу определит Хамовнический суд.

Осенью бездомный проник в женскую душевую общежития МГИМО. Его по запаху обнаружили жильцы. Новый «студент» не хотел покидать захваченную территорию, его пришлось оттуда доставать силой вызванному наряду полиции.

Африка Москва 2023

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