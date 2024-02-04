Ребенок попал в больницу из-за комнатного растения в Петербурге

По данным издания, вечером в субботу, 3 февраля, мальчик решил попробовать на вкус ядовитое растение диффенбахию и съел несколько стеблей. После этого ребенка с острым отравлением отправили в детскую больницу Санкт-Петербурга. Врачи оценили его состояние как средней тяжести и перевели в хирургическое отделение.

Диффенбахия - распространенное комнатное растение. Оно неприхотливо в уходе, но ядовито: сок диффенбахии может вызывать ожоги на коже, временную слепоту, отек гортани и языка.

Ранее в Красноярском крае погиб трехлетний мальчик, отравившийся пересоленными домашними котлетами. Для приготовления фарша отец ребенка использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в 100 раз. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок погиб от острого отравления нитритами. Против отца возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.