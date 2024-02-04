04 февраля 2024, 21:37

Ребенок попал в больницу из-за комнатного растения в Петербурге

Freepik
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Шестилетний ребенок в Санкт-Петербурге попал в больницу с острым отравлением из-за комнатного растения. Об этом написала «Фонтанка».

По данным издания, вечером в субботу, 3 февраля, мальчик решил попробовать на вкус ядовитое растение диффенбахию и съел несколько стеблей. После этого ребенка с острым отравлением отправили в детскую больницу Санкт-Петербурга. Врачи оценили его состояние как средней тяжести и перевели в хирургическое отделение.

Диффенбахия - распространенное комнатное растение. Оно неприхотливо в уходе, но ядовито: сок диффенбахии может вызывать ожоги на коже, временную слепоту, отек гортани и языка.

Ранее в Красноярском крае погиб трехлетний мальчик, отравившийся пересоленными домашними котлетами. Для приготовления фарша отец ребенка использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания более чем в 100 раз. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок погиб от острого отравления нитритами. Против отца возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи
04 февраля 2024, 20:33
Пожар в жилом доме в Усть-Илимске локализовали
РИА «Новости»
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Пожар в городе Усть-Илимске, где загорелся деревянный двухэтажный дом, локализовали. Площадь горения составила 700 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 700 квадратных метрах», - отметили в ведомстве.

На месте ЧП работали 49 специалистов и 15 единиц спецтехники. Пожарные успели эвакуировать пострадавших мужчину и женщину.

Еще 30 жильцов вышли из горящего дома самостоятельно.

Городская администрация пообещала предоставить оставшимся без крыши над головой людям временное жилье. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

В центре Москвы сильный пожар охватил двухэтажное здание. Во время тушения пожарные спасли трех человек.

Выяснилось, что на втором этаже административного здания на улице Гиляровского загорелся строительный мусор.

Пожары Иркутская область МЧС РФ
04 февраля 2024, 19:40
Вероятное похищение жительницы Кирова попало в объектив камеры домофона
РИА «Новости»
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Вернувшуюся на такси домой жительницу дома на Широтной улице в Кирове силой увели двое мужчин. Момент нападения попал в объектив камеры наблюдения подъезда и разошелся по социальным сетям и Telegram-каналам.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что проводят проверку после изучения видео из социальных сетей.

Жильцы дома в беседе с журналистами подтвердили, что полицейские приходили и опрашивали соседей пропавшей. Домой девушка не вернулась до сих пор.

Запись с камер наблюдения помогла следователям из Новосибирска установить личности подозреваемых в похищении и вымогательстве денег у подростка. По данным ведомства, четверо молодых людей силой вывели юношу из кафе, увезли на машине к банкомату и заставили снять наличные.

Против злоумышленников завели два уголовных дела - за вымогательство и похищение несовершеннолетнего из корыстных побуждений. Суд отправил троих под стражу, а одного из участников группы оставил под домашним арестом.

По данным местного издания ProGorod , нападение неизвестных на девушку произошло в ночь со 2 на 3 февраля. Таксист, который привез девушку к дому, даже не вышел из машины, когда неизвестные уводили его пассажирку.

МВД РФ Россия
04 февраля 2024, 17:49
Полуторагодовалый ребенок выжил после падения с третьего этажа в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Сугроб спас жизнь полуторагодовалой девочке, выпавшей из окна третьего этажа в Екатеринбурге. Мать, оставившая дочь на четырехлетнего сына, даже не заметила ее пропажи. Об этом сообщило издание E1.RU.

По словам очевидцев, ребенок рухнул в снег без одежды, в одном подгузнике. Девочку доставили в больницу, ее жизни ничто не угрожает.

В УМВД по региону заявили, что сотрудники по делам несовершеннолетних проводят проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

Силовики попросили родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и оборудовать окна запирающими устройствами.

В селе Турунтаево Прибайкальского района в Бурятии в снегу нашли девятимесячного ребенка с отмороженными ногами. Его оставили на улице в 30-градусный мороз.

Дети Екатеринбург Полиция
04 февраля 2024, 16:36
Ударившего ребенка кулаком в Курчатове мужчину арестовали на 2 месяца
РИА «Новости»
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Суд распорядился арестовать 55-летнего мужчину, который ударил кулаком по лицу стоявшего в одном из магазинов Курчатова четырехлетнего ребенка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Подсудимого Мухамеда Гулаева обвинили по статье о покушении на убийство малолетнего. Региональное управление Следственного комитата потребовало заключить его под стражу. Суд удовлетворил ходатайство, Гулаева отправили под арест сроком на два месяца.

Нападение произошло 2 февраля, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. На ролике пьяный Гулаев ударил мальчика по голове, в этот момент к нему подбежала женщина и оттолкнула от ребенка. Затем неадекватного взрослого ударил отец мальчика и повалил на пол.

Позднее выяснилось, что уроженец Ингушетии приехал в Курскую область в поисках работы.

Суд Дети Мужчины

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