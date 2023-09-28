Ребенок погиб при столкновении легковушки и фуры в Саратовской области

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Он подчеркнул, что сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в службу 112 в 19:12.

«Из легкового автомобиля погиб ребенок 13 лет. Пострадали мужчина, женщина и двое детей четырех и 16 лет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь с последующей госпитализацией в больницу», - добавил Юрин.

В пресс-службе саратовской прокуратуры уточнили, что авария произошла на 205-м километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Kodiaq не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем и опрокидывание», - заявили в ведомстве.

В пресс-службе подтвердили, что от полученных травм скончался ребенок, остальных пострадавших, включая несовершеннолетних, доставили в больницу. Водитель фуры не пострадал.

По факту аварии начали проверку, по итогам которой примут решение о заведении уголовного дела.

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