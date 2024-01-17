Ребенок отморозил нос, пока ждал автобуса в Челябинской области

Ранее в социальных сетях появилась информация, что ребенок 45 минут ждал автобус на остановке «Школа № 9» в Копейске. За это время он получил обморожение первой степени, которое зафиксировали в травматологическом отделении местной больницы.

СУ СКР по Челябинской области начало процессуальную проверку по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«По результатам будет дана правовая оценка действиям либо бездействию перевозчиков и лиц, ответственных за организацию работы городского пассажирского транспорта», - сообщили в ведомстве.

В декабре сотрудники «Мособлпожспаса» спасли человека, едва не замершего насмерть в Шатуре. Мужчина лежал в сугробе и не подавал признаков жизни. За помощью к спасателям обратилась местная жительница. Сотрудники пожарной части забрали мужчину и отогрели. После этого его с признаками обморожения забрала скорая помощь.