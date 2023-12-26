26 декабря 2023, 09:09

Ребенок нашел шприц в детсаду в Орехово-Зуеве

piqsels
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В СМИ распространилась информация о том, что в детсаду в Орехово-Зуеве девочка якобы нашла шприц, в котором была доза инсулина, и уколола им себе руку. Сообщалось, что ребенка госпитализировали. Однако в администрации города «360» рассказали, что все было совсем не так.

«Шприц был без иглы, ребенок дома», - заявили там.

В августе в Москве 10-летняя девочка укололась о шприц со светло-бежевой жидкостью на заднем сиденье арендованной машины каршеринга. Отец, обнаружив, что произошло, обратился к медикам. Девочку экстренно увезли в больницу. Экспертиза показала, что на шприце были следы мефедрона. Правоохранители установили личность человека, употребившего наркотик в машине, и арестовали его. Подозреваемым оказался 37-летний житель Ставропольского края, которого неоднократно судили за незаконный оборот наркотических средств. Бывшая девушка задержанного рассказала, что он «вел разгульный образ жизни».

Дети Детские сады Орехово-Зуево
26 декабря 2023, 07:40
Молодой человек в Москве упал с моста и застрял на льдине
РИА «Новости»
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На Якиманке в центре Москвы молодой человек упал с Малого Каменного моста в воду и не смог самостоятельно подняться. Спасатели нашли его на льдине и передали медикам, сообщил источник «360».

После полуночи 26 декабря в экстренные службы поступил звонок. Заявитель рассказал, что под мостом на улице Большая Полянка 1/3 сидел на льду молодой человек. Он упал в воду и не смог подняться на берег. К пострадавшему отправили катер ПСС «Крымский мост». Через 10 минут его сняли с льдины, увезли на пост и передали медикам.

На севере Москвы произошел пожар. В трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома загорелись мебель и личные вещи, произошло сильное задымление. Соседей эвакуировали, а в очаге возгорания обнаружили тела двух человек.

Москва 2023
26 декабря 2023, 06:47
Пожар в многоквартирном доме на севере Москвы унес жизни двух человек
РИА «Новости»
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На севере Москвы в многоквартирном доме на улице Константина Симонова ночью 26 декабря произошел пожар. Очаг возгорания нашли в одной из квартир. Погибли два человека, сообщил источник «360».

Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 03:08. Очевидцы сообщили о сильном задымлении в кирпичной газифицированной пятиэтажке. Приехавшие на место огнеборцы эвакуировали из квартир двух верхних этажей 10 жильцов и нашли очаг возгорания - плотный дым шел из трехкомнатной квартиры на четвертом этаже.

Спасатели вскрыли дверь и обнаружили двух погибших. Горели личные вещи и мебель в одной из комнат, площадь пожара составила три квадратных метра. Огонь потушили.

В одной из школ в Чертаново 25 декабря загорелся проектор. Он стоял в спортзале на втором этаже. Детей и учителей эвакуировали.

Пожары Москва 2023
26 декабря 2023, 05:32
Заведующую детским садом в Магадане осудили из-за гибели ребенка
Freepik
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В Магадане суд признал виновной заведующую детским садом в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка. Информацию об этом опубликовали на сайте Магаданского городского суда.

Несчастный случай произошел в декабре прошлого года. Тогда лед сошел с крыши одного из детских садов города и обрушился на восьмилетнего мальчика. Он погиб на месте происшествия от полученных травм.

«Судом установлено, что подсудимая <…> вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения», - сообщили в суде.

В итоге женщину приговорили к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком два года. Также ей на два года запретили заниматься работой, связанной с организационно-распорядительными обязанностями в госучреждениях.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пройдет суд над 22-летней местной жительницей, которая не уследила за двухлетней дочерью. Из-за халатности родительницы девочка утонула в ванной. На момент происшествия ее мать находилась в наркотическом опьянении. Она посадила ребенка в ванну, включила воду и ушла в другую комнату. В итоге подозреваемая забыла о дочери и девочка погибла.

Суд Дети Детские сады
25 декабря 2023, 22:06
Матери избитого в Петербурге ветерана СВО начали поступать угрозы
РИА «Новости»
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Неизвестные начали угрожать матери избитого в Санкт-Петербурге ветерана СВО, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Участника спецоперации избили за сделанное им замечание о неправильной парковке.

«Поступило заявление от 40-летнего гражданина о том, что в одной из социальных сетей его мать получила от неизвестных сообщения с угрозами», - сказано в сообщении.

Угрозы начали поступать после задержания подозреваемых в избиении ветерана и возбуждении против них уголовных дел, отметила Волк.

Полиция начала проверку по установлению и задержанию злоумышленников, решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.

Подозреваемых в избиении ветерана задержали по горячим следам. Участник СВО сделал замечание двум мужчинам, припарковавшим автомобиль Lexus на тротуаре. Мужчины в ответ на это избили ветерана и уехали, он вызвал полицию.

Ветераны МВД РФ Избиения

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