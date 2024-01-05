Ребенок нашел мертвую мать в квартире в ЯНАО

По данным канала, в квартире вместе с матерью и сыном жило много животных: собака, четыре кота, и еще 12 мелких питомцев, в том числе хомяки и крысы.

Ранее стало известно, что школьник из Новосибирска покончил с собой в новогоднюю ночь. Семиклассник оставил предсмертную записку своим родителям, которых обвинил в том, что они оставили его без новогоднего подарка. Подросток хотел получить на праздник новый компьютер, но родители отказались дарить его из-за плохих оценок школьника во второй четверти.

В конце декабря в столичном отеле «Рэдиссон Славянская» нашли тело писателя-фантаста Андрея Жилича. По характеру травм полицейские предположили, что мужчина добровольно расстался с жизнью.