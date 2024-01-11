11 января 2024, 23:16

Ребенок лишился пальцев из-за взрыва петарды в Кабардино-Балкарии

Unsplash
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Ребенок лишился пальцев во время запуска некачественной петарды в Кабардино-Балкарии, сообщил Telegram-канал СУ СК России по региону. Против продавцов пиротехники возбуждено уголовное дело.

Пострадавший 2014 года рождения приобрел некачественную пиротехнику на рынке в городе Прохладный. Следователи отметили, что петарды не соответствовали требованиям безопасности, а магазин нарушил законодательство, продав их ребенку, которому еще не исполнилось 16.

Ребенок пытался запустить петарду в Рождество, однако она подорвалась у него в руке. Результатом стала взрывная травма кисти с отрывом пальцев.

В новогодние праздники происшествия с пиротехникой фиксируются по всей стране. В Саратовской области девятиклассника пришлось реанимировать из-за неосторожно запущенного в новогоднюю ночь салюта.

Иногда причиной травм становится игнорирование техники правил безопасности: в Липецке женщина получила ожоги ягодиц и промежности после того, как ее молодой человек поджег петарду, на которую она случайно села.

Праздники Дети Взрывы
11 января 2024, 22:38
Свердловчанку, которая закопала младенца в сугробе, не пустили в больницу к сыну
РИА «Новости»
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Жительницу Свердловской области, которая закопала в сугроб новорожденного ребенка, не пустили в больницу к младенцу. Об этом заявил свекор подозреваемой в беседе с E1.ru.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну», - рассказал он.

Близкие переживают, что новорожденного определят в детский дом. Сейчас ребенка перевели в отделение патологии из реанимации. Медики оказывают необходимую помощь маленькому пациенту, его жизни ничего не угрожает.

Свердловчанка тайно родила ребенка в поселке Свободном в конце декабря, находясь на даче у свекра. После родов мать закопала его в сугроб. В итоге мальчика спас дедушка. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, она признала вину и раскаялась.

Ранее прохожий в Санкт-Петербурге нашел в сугробе школьницу без верхней одежды. Мужчина оперативно вызвал на место событий медиков. В итоге девочку госпитализировали.

Дети Больницы Женщины Свердловская область
11 января 2024, 22:33
Задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся в Москве
Unsplash
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Задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков в аэропорту Внуково угнал машину таможенника и скрылся, сообщил источник «360». Позже автомобиль обнаружили пустым в столичном районе Восточное Дегунино.

Водитель автомобиля Lada Xray, в котором подозреваемого везли из аэропорта, остановился на заправке. Пока таможенник оплачивал бензин, задержанный успел взять машину под контроль и быстро уехал: угону не помешали даже надетые на него наручники.

Правоохранителям удалось выследить машину по камерам: угонщик успел доехать до севера столицы, где он оставил служебное авто. На место обнаружения выехали дополнительный наряд полиции: предположительно, вышедший из машины угонщик попал в объектив другой камеры на улице Дубнинской.

Ранее в Москве владельцу автомобиля удалось предотвратить угон авто необычным образом: мужчина успел сесть на пассажирское сиденье и заглушить мотор.

Наркотики Машины Полиция Москва
11 января 2024, 22:20
Преступную группу, легализовавшую 9 тысяч мигрантов, задержали в Ленобласти
Unsplash
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Правоохранители задержали преступную группу, подзреваемую в незаконном оформлении документов мигрантам, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области. По версии следствия, они успели легализовать свыше девяти тысяч приезжих.

Среди задержанных оказались разработавший схему лидер группы, двое сотрудников правоохранительных органов и двое представителей коммерческих организаций, предоставлявших мигрантам места для временного размещения.

По информации СК, свою работу преступная группа начала в 2020 году, ориентируясь на приезжих из Центральной и Средней Азии. Предположительно, сотрудники компаний выдавали мигрантам ложные документы и искали фиктивные места для их временной прописки, чаще всего на территории туристической деревни в Кингисеппском районе. Затем полицейские составляли на приезжих протоколы об административых правонарушениях, которые защищали их от депортации.

Массовые задержания мигрантов прошли в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Всего полицейские задержали около трех тысяч приезжих , 600 из них оказались нарушителями миграционного законодательства.

Задержания Ленинградская область Мигранты Следственный комитет России
11 января 2024, 21:29
Экс-супругу Петра Толстого нашли мертвой в квартире в центре Москвы
Freepik
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Бывшую жену заместителя председателя Госдумы Петра Толстого обнаружили мертвой в московской квартире. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Следов насильственной смерти не обнаружено», - сказано в сообщении.

По данным издания, 54-летнюю Дарью Толстую нашли в кровати. В этой квартире парламентарий и его супруга жили вместе. Когда пара развелась, то зампред ГД оставил недвижимость бывшей жене.

Ранее мертвым нашли актера Егора Найдовича , известного по роли в сериале «СашаТаня». Артиста обнаружили в квартире в Москве. По данным журналистов, Найдович арендовал ее вместе со знакомым. Именно товарищ увидел тело друга, когда вернулся домой. Сосед отметил, что в последнее время актер мало играл в кино и занимался написанием сценариев, иногда выпивал спиртные напитки.

Госдума РФ Москва

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