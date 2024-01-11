Ребенок лишился пальцев из-за взрыва петарды в Кабардино-Балкарии

Пострадавший 2014 года рождения приобрел некачественную пиротехнику на рынке в городе Прохладный. Следователи отметили, что петарды не соответствовали требованиям безопасности, а магазин нарушил законодательство, продав их ребенку, которому еще не исполнилось 16.

Ребенок пытался запустить петарду в Рождество, однако она подорвалась у него в руке. Результатом стала взрывная травма кисти с отрывом пальцев.

В новогодние праздники происшествия с пиротехникой фиксируются по всей стране. В Саратовской области девятиклассника пришлось реанимировать из-за неосторожно запущенного в новогоднюю ночь салюта.

Иногда причиной травм становится игнорирование техники правил безопасности: в Липецке женщина получила ожоги ягодиц и промежности после того, как ее молодой человек поджег петарду, на которую она случайно села.