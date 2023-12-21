Ребенок-инвалид получил травмы, провалившись сквозь пол в ДК Тобольска

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По словам Иониной, 21 декабря в малом зале ДК «Синтез» проходил утренник для детей-инвалидов. Один ребенок сам вышел из помещения и, оставшись без присмотра, забрался на третий этаж дома культуры. Там находится техническое помещение, разделяющее кровлю здания и технический потолок малого зала, пояснила директора департамента культуры и туризма Тобольска.

«Ребенок наступил на одну из [потолочных] плиток и выпал в помещение малого зала», - уточнила Ионина.

Она добавила, что пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили сайту 72.ru , что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пострадавшего доставили в больницу на автомобиле скорой помощи.