Ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, пятеро из них - дети. На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, хлопок разрушил 15 квартир.

Источник 360.ru отмечал, что газовые службы регулярно проводили проверки газового оборудования в доме, кроме квартиры, в которой никто не жил уже очень давно. При этом в течение нескольких месяцев запах газа ощущался по всему дому.

Минздрав по Свердловской области направил к месту ЧП два медицинских вертолета и несколько бригад врачей скорой помощи.