13 июля 2024, 11:26

Ребенка спасли из лифта горящей многоэтажки в Москве

РИА «Новости»
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Ребенка вытащили из лифта многоэтажного дома в Москве, где произошел пожар. Об этом сообщил источник 360.ru.

Девочку эвакуировали из лифта с 14-го этажа, ее передали врачам скорой помощи для проверки. Ребенок не пострадал.

Пожар на площади 15 квадратных метров в квартире на 20-м этаже ликвидировали. Пламя охватило кухню и частично коридор.

Квартира загорелась в 22-этажном доме в районе Орехово-Борисово Северное. Источник сообщал, что в лифте застряли дети , которые кричали, что их затапливает водой. На место вызвали спасателей и лифтовые службы.

Несколько дней назад огонь частично охватил крышу жилого дома в Подольске. В результате никто не пострадал. Спасатели локализовали пожар на площади 935 «квадратов».

Пожары Дети Москва
13 июля 2024, 12:15
Тела членов экипажа Superjet обнаружили на месте крушения лайнера
Телеканал «360»
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Правоохранители нашли тела членов экипажа пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение около Коломны. Об этом сообщил ТАСС.

Для опознания летчиков специалисты проведут генетическую экспертизу.

Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 10:52
Самолет Sukhoi Superjet из Нижневартовска экстренно приземлился в Минводах
РИА «Новости»
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Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Нижневартовска, экстренно приземлился в Минводах. Об этом RT сообщили в транспортной прокуратуре.

Причиной аварийной посадки стали технические неполадки. В прокуратуре не уточнили, о каких именно проблемах идет речь.

О подготовке самолета к аварийной посадке из-за отказа генератора сообщал Telegram-канал «112». На борту воздушного судна находятся 103 человека.

Самолет Sukhoi Superjet 12 июля разбился в Подмосковье. По предварительным данным, произошел отказ двигателя. Еще одна из версий - в самолет врезалась стая птиц.

Борт принадлежал компании «Газпром Авиа» , следователи начали проверку на предприятии, где лайнер проходил техническое обслуживание.

Самолеты
13 июля 2024, 10:35
Дети застряли в лифте горящей многоэтажки в Москве
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Жилой 22-этажный дом загорелся в районе Орехово-Борисово Северное. В лифте горящего здания на высоте 15-го этажа оказались заблокированы несколько детей, сообщил источник 360.ru.

Огонь вспыхнул на 20-м этаже. На место прибыли спасатели.

Пожары Дети Москва
13 июля 2024, 09:19
Авиаслужбы назвали еще одну возможную причину крушения самолета в Подмосковье
РИА «Новости»
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Двигатели Sukhoi Superjet 100 могли отказать из-за попадания в них птиц, что стало причиной крушения. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Столкновение лайнера со стаей птиц на небольшой высоте и при высокой скорости приводит к стремительному развитию катастрофической ситуации. Похожий случай произошел в Соединенных Штатах в 2009 году.

Тогда в оба двигателя Airbus попали птицы. Пилотам удалось благополучно посадить воздушное судно на реку.

Еще один собеседник агентства предположил, что у Superjet случился критический сбой системы. Причиной авиакатастрофы могли стать неполадки с электроникой.

Накануне в оперативных службах сообщили, что самолет упал под Коломной из-за отказа двигателя. Воздушное судно не было полностью импортозамещенным.

Авиакатастрофы Самолеты Крушение самолета под Коломной

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