Ребенка с воском на теле и неадекватную женщину нашли в одном из отелей в Сочи

В сочинскую полицию обратился житель Москвы с просьбой разыскать его супругу и маленького сына, которые уехали отдыхать на курорт и пропали. Мужчина заявил, что его гражданская жена может состоять в секте.

Выяснилось, что женщина заселилась в отель, а супругу дала другой адрес. Полиция нашла пропавшую женщину, вместе с ней был напуганный мальчик, тело которого было покрыто воском.

«Мальчик с признаками простуды, а также со следами воска на теле, был госпитализирован. Женщина помещена в психоневрологический диспансер города Сочи», - сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Медицинская экспертиза определит степень тяжести нанесенного ребенку вреда. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, внешних повреждений на теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе МВД.

Задушившая троих детей жительница Екатеринбурга избежит наказания. Женщину признали невменяемой и назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.