Ребенка с воском на теле и неадекватную женщину нашли в одном из отелей в Сочи
Полиция Сочи обнаружила в одной из гостиниц разыскиваемую женщину в неадекватном состоянии и ее двухлетнего сына со следами воска на теле. Предположительно, мать состояла в секте, об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В сочинскую полицию обратился житель Москвы с просьбой разыскать его супругу и маленького сына, которые уехали отдыхать на курорт и пропали. Мужчина заявил, что его гражданская жена может состоять в секте.
Выяснилось, что женщина заселилась в отель, а супругу дала другой адрес. Полиция нашла пропавшую женщину, вместе с ней был напуганный мальчик, тело которого было покрыто воском.
«Мальчик с признаками простуды, а также со следами воска на теле, был госпитализирован. Женщина помещена в психоневрологический диспансер города Сочи», - сообщили в ведомстве.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Медицинская экспертиза определит степень тяжести нанесенного ребенку вреда. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, внешних повреждений на теле не обнаружили, сообщили в пресс-службе МВД.
Задушившая троих детей жительница Екатеринбурга избежит наказания. Женщину признали невменяемой и назначили принудительное лечение в психиатрической больнице.