17 декабря 2023, 00:50

Ребенка ошпарили кипятком в ярославском детсаду

Unsplash
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Ребенок в городе Рыбинске Ярославской области получил ожоги в детском саду. Мальчика ошпарили кипятком, сообщила мать пострадавшего. Ее слова привел сайт 76.ru.

Младший воспитатель мыла ребенку ягодицы, после чего у малыша появились красные пятна. Старший воспитатель вызвала медработника детсада.

«Выполнив осмотр ребенка (если можно это так называть), сотрудники садика позвонили мне и сообщили, что у ребенка на ягодицах имеется опрелость и какое-то намокание», - поделилась женщина.

Кода отец мальчика пришел за ним, то увидел, что его сын ходит с трудом. Ребенка раздели, показав его папе следы ожогов на теле. После этого мальчика госпитализировали. Мать отметила, что сейчас ее сын не может нормально ходить в туалет, спать и сидеть, а также отказывается от еды. Сотрудники детсада свою вину отрицают.

Воспитательница детского сада в Одинцове ранее до крови истыкала мальчика карандашом. Происшествием заинтересовались в ГСУ СК России по Московской области.

Дети Детские сады
17 декабря 2023, 01:33
Жертвами кораблекрушения у берегов Ливии стали более 60 мигрантов
РИА «Новости»
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Более 60 мигрантов, среди которых были женщины и дети, стали жертвами крушения лодки у берегов Ливии. Об этом сообщила Международная организация ООН по миграции в Ливии в социальной сети Х.

«Шестьдесят один мигрант, в том числе женщины и дети, утонули», - рассказали в учреждении.

Согласно данным AFP , большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Гамбии, Нигерии и других стран Африки. Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь тем, кому удалось выжить. В центр содержания близ Триполи направили 25 человек.

В сентябре 2023 года сотрудники итальянской береговой охраны острова Лампедуза обнаружили мертвого младенца в лодке с африканскими мигрантами. Ребенок появился на свет во время переправы. Он скончался из-за отсутствия медицинской помощи. Это был уже второй умерший ребенок беженцев, погибший на Лампедузе.

Ливия Мигранты
16 декабря 2023, 21:22
Посетителей кафе в Москве эвакуировали из-за пожара
РИА «Новости»
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Эвакуация посетителей началась из горящего кафе на Вятской улице в Москве. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, из-за пожара произошло частичное обрушение конструкций здания. Сейчас из помещения идет дым. Другие подробности случившегося не уточнялись, информации о пострадавших не поступало.

Открытое горение удалось ликвидировать. До приезда спасателей горящее здание покинули 150 человек, сообщил источник.

Накануне пожар вспыхнул в московской конюшне на Лосиноостровской улице в Восточном административном округе. Огонь охватил деревянную отделку помещения. Животных в стойлах не было. Пожарные локализовали возгорание.

Пожары Москва 2023
16 декабря 2023, 19:58
Пистолет нашли в колонке из комиссионки в Москве
Unsplash
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В музыкальном центре, который принесли для продажи в комиссионный магазин Москвы, нашли пистолет. Об этом сообщил источник «360».

Сотрудники торговой точки на Киевской улице обнаружили оружие в колонке. Информация об исправности пистолета не уточнялась. Также неизвестно, является ли он боевым.

Ранее правоохранители в Орехово-Борисове в Москве задержали 56-летнего мужчину. Его заподозрили в незаконном хранении оружия, взрывчатки и боеприпасов. В квартире жителя столицы нашли пистолет и 700 патронов.

До этого московская полиция нашла пистолеты , ружье, карабин и более 1,6 тысячи патронов в квартире другого жителя мегаполиса.

Магазины Оружие Москва 2023
16 декабря 2023, 19:06
Сотрудники МЧС спасли 19 человек во время пожара в Омске
Пресс-служба МЧС
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Омские спасатели эвакуировали 19 человек во время пожара в девятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели потушили пожар, возникший в одной из квартир на четвертом этаже жилого здания. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров.

«Из подъезда сотрудниками МЧС России спасены 19 человек, из них 11 детей», - указали в ведомстве.

Группа пожарных из 11 человек задействовала при работе семь единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в СНТ «Заречный» в Кургане. В жилом доме находились маленькие дети, которых спас 12-летний брат - он вытащил малышей на улицу прямо из горящего здания. Несмотря на холод, школьник донес двух мальчиков и девочку до соседей.

Пожарные приехали на место происшествия и потушили огонь, пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. Тушение пожара заняло примерно полчаса. Спасатели отметили, что в доме отсутствовали пожарные извещатели, и детей спасло лишь то, что рядом оказался их смелый брат.

Пожары Дети Сибирь

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