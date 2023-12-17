Ребенка насмерть завалило снегом с крыши дома под Калугой
Ребенок умер при сходе снега с крыши одноэтажного дома в Кондрово. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«С крыши частного одноэтажного дома в Кондрово сошел снег и завалил ребенка, который жил в этом доме и гулял во дворе», - написал он.
Скорая приехала через 14 минут после происшествия, но спасти несовершеннолетнего не удалось. Он получил травмы несовместимые с жизнь. Шапша выразил соболезнования семье погибшего мальчика.
Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области уточнили, что мальчику было семь лет, он был на улице без взрослых.