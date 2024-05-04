Ребенка на Ставрополье убило током во время игры с воздушным змеем
Ребенок умер от удара током во время запуска воздушного змея, правоохранители Ставропольского края инициировали проверку по этому факту. Об этом в Telegram-канале написал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.
«В нашем округе от сильного удара током погиб ребенок, запускавший воздушного змея. Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП», - сообщил Зайцев.
Согласно предварительному заключению, к гибели ребенка привело то, что воздушный змей крепился металлическим проводом с высокой электрической проводимостью. Глава округа призвал родителей уделить особое внимание безопасности детей в преддверии летних каникул.
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