04 мая 2024, 21:47

Ребенка на Ставрополье убило током во время игры с воздушным змеем

РИА «Новости»
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Ребенок умер от удара током во время запуска воздушного змея, правоохранители Ставропольского края инициировали проверку по этому факту. Об этом в Telegram-канале написал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

«В нашем округе от сильного удара током погиб ребенок, запускавший воздушного змея. Игра превратилась в трагедию, когда змей зацепился за провода ЛЭП», - сообщил Зайцев.

Согласно предварительному заключению, к гибели ребенка привело то, что воздушный змей крепился металлическим проводом с высокой электрической проводимостью. Глава округа призвал родителей уделить особое внимание безопасности детей в преддверии летних каникул.

В первомайские праздники в Москве на улице Корнейчука двухлетний мальчик погиб, выпав из окна седьмого этажа. Ребенок скончался на месте от травм.

Дети Змеи
05 мая 2024, 01:26
База отдыха загорелась на Кубани
Пресс-служба МЧС
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База отдыха загорелась в станице Голубицкой Краснодарского края. По информации пресс-службы МЧС России, горят три нежилых здания.

База отдыха расположена в курортной зоне черноморского побережья. Огонь охватил тысячу квадратных метров.

«Пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России», - сообщили в ведомстве.

К 01:25 возгорание удалось локализовать.

Ранее МЧС сообщило, что в крымском селе Белоглинка загорелся одноэтажный склад. Огонь распространился на тысячу квадратных метров. Из-за горючих материалов в ангаре и сильного ветра огонь стремительно распространился на большую территорию. На место пожара прибыли 72 специалиста и 21 единица техники, возгорание оперативно потушили.

Пожары Россия Краснодарский край
05 мая 2024, 00:34
Водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку в Москве и скрылся с места ДТП
Unsplash
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Водитель электровелосипеда службы доставки сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали.

Прокуратура Западного административного округа Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Накануне мотоциклист сбил восьмилетнего ребенка во дворе дома на улице Климашкина в Москве. Несовершеннолетний получил травмы, но информация о его состоянии не уточнялась.

В Кургане водитель Honda Accord сбил 13-летнего подростка , который ехал на самокате. Мальчика с травмами доставили в больницу.

Дети Больницы Водители Москва
04 мая 2024, 22:45
Капитан прогулочной яхты внезапно скончался во время работы на судне в Москве
РИА «Новости»
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Капитан прогулочной яхты скоропостижно скончался у причала «Парк Горького» в центре Москвы. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, мужчина неожиданно потерял сознание. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли вернуть его к жизни. Скончавшемуся было 64 года.

Ранее блогер Сергей Косенко шокировал подписчиков фото с ребенком - на снимке мужчина держит младенца над водой, свесившись через перила яхты. Фото вызвало бурное обсуждение среди подписчиков Косенко. Многие задались вопросами о том, до какого возраста доживет его сын с таким обращением.

Трое моряков из-за неисправной лодки оказались на необитаемом острове в Тихом океане в районе Микронезии. Моряки выложили на берегу пальмовыми листьями слово «help». Надпись заметили с самолета, участвовавшего в спасательной операции.

Работа Москва
04 мая 2024, 22:39
Разобранный беспилотник обнаружили в салоне машины в центре Москвы
РИА «Новости»
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В Москве силовики оцепили автомобиль, в салоне которого обнаружили разобранный беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Машину с опасной находкой остановили на Садовом кольце. Внутри находилось несколько человек. По информации Baza, один из задержанных и автомобиль зарегистрированы в Якутии, остальные в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Машину оцепили, на место происшествия вызвали ФСБ. Задержанных доставили в отделение для проверки документов, после чего отпустили со всем имуществом, сообщили авторы Telegram-канала.

Силовики в Москве разыскивают участника перестрелки на Коровинском шоссе. Мужчину удалось отследить по камерам.

Беспилотники Мужчины Машины Москва

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