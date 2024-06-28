28 июня 2024, 10:00

Ребенка госпитализировали после удара током на опоре ЛЭП на Сахалине

Global Look Press
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На Сахалине 11-летний мальчик пострадал от удара током на ЛЭП. После несчастного случая возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Представители «Сахалинэнерго» уточнили , что во время игры с друзьями ребенок забрался на железобетонную опору ЛЭП. Приблизившись слишком близко к токоведущим частям, он получил удар током и упал.

Подростка с электрическим ожогом и закрытой черепно-мозговой травмой привезли в реанимацию детской больницы. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение будет зависеть от результатов расследования. Также планируют принять меры профилактического характера.

Ранее в Москве на станции МЦД-2 «Стрешнево» убило током двух рабочих. Их тела нашли под высоковольтным проводом.

Уголовное дело Дети Электричество
28 июня 2024, 10:35
Стала известна возможная причина ссоры пары, погибшей в BMW в Краснодаре
Freepik
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Пара, выпавшая с парковки торгового центра в Краснодаре, могла поссориться из-за темы отцовства ребенка, котором была беременна женщина. Об этом журналистам РИА «Новости» рассказала знакомая погибшей.

Автомобиль BMW рухнул с третьего этажа паркинга ТЦ на улице Володи Головатого 26 июня. Находившиеся в иномарке водитель Рафаэл, Екатерина и ее сын погибли на месте.

По данным издания, женщина была замужем за другим, но беременна от Рафаэля.

«Они с Катей планировали делать тест на отцовство при рождении. Он был ее любовником. Муж часто „палил“ их, но ничего не делал. Он (Рафаэл - ред.) не знал, от кого ребенок, потому что она была замужем за другим. Это было причиной многих конфликтов», - уточнила подруга Екатерины.

Она предположила, что пара повздорила и Рафаэл припугнул любовницу, повысив скорость.

Собеседница агентства уверена, что мужчина не стал бы намеренно убивать людей. Она отметила, что своих детей у него не было, и он точно ждал этого ребенка.

За пару часов до случившегося Катя заговорила о смерти. Она поинтересовалась у пользователей Сети, что бы они сделали в последний день жизни.

Дети Беременность Краснодар ДТП
28 июня 2024, 10:07
Массовое ДТП с самосвалом произошло во Владивостоке
Global Look Press
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Во Владивостоке произошла массовая авария. В результате четыре человека получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, накануне днем мужчина, управляя грузовым самосвалом, ехал по улице Верещагина и столкнулся с восемью автомобилямии у дома № 12.

Троих пострадавших водителей и одного пассажира увезли с травмами в больницу. Медики устанавливают степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Как выяснилось, за рулем грузовика находился 37-летний иностранец. Правоохранители под контролем прокуратуры начали проводить административное расследование. Водителя также проверят, законно ли он находится в России.

Ранее в Кемеровской области междугородний автобус, в котором ехали 29 пассажиров, влетел в грузовой автомобиль. Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

ДТП Машины Владивосток
28 июня 2024, 09:50
Турист в Зеленоградске попал в реанимацию после купания в Балтийском море
Unsplash
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В Калининградской области турист чуть не утонул в Балтийском море. Сейчас он находится в реанимации, сообщил Telegram-канал Shot.

Отдыхающий в Зеленоградске путешественник употребил алкоголь и пошел купаться в море. Через какое-то время 63-летний мужчина начал тонуть. Находящиеся рядом люди вытащили его на берег и обратились за помощью к медикам. Мужчина попал в реанимацию, врачи оценили его состояние как тяжелое.

Авторы канала отметили, что на пляже в Зеленоградске так много посетителей, что «негде даже бросить полотенце». В качестве подтверждения они прикрепили к записи кадры с переполненным побережьем.

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что нужно делать, если во время купания человека начало затягивать в воду. Он посоветовал в таком случае пытаться двигаться вдоль берега и звать на помощь. Щетинин также рекомендовал купаться только в разрешенных местах и в хорошую погоду.

Россия Калининград Балтийское море
28 июня 2024, 09:39
Река из кипятка образовалась рядом с детской площадкой в Давыдковском саду
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Трубу с горячей водой прорвало в парке культуры и отдыха «Давыдковский сад». Об этом сообщил источник 360.ru.

Горячая вода растекается к детской площадке, экстренные службы приступили к ремонтным работам.

«В глубине парка наблюдаем течения ручья горячей воды», - указал источник.

Он добавил, что из-под распределительной подстанции теплосети идет горячий пар.

Ранее прорыв горячей воды случился на подземном паркинге на севере Москвы, на Беломорской улице. В результате кипятком затопило порядка 20 автомобилей и элекрощитовую. По данным источника, из-за ЧП никто не пострадал. Аварию на теплосетях устранили прибывшие на место специалисты.

Коммунальные аварии Москва

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