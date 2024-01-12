Ребенка без обуви вывели на мороз в воспитательных целях в Екатеринбурге

Босого мальчика заметили накануне примерно в 20:40. Идущая рядом мать кричала на мальчика из-за собаки, выражаясь при этом нецензурными словами. Женщина «воспитывала» сына из-за того, что он долго выгуливал собаку и у нее мерзли лапы. Мальчик плакал и боялся, что у него «ноги отпадут», на что мать отвечала, что он «просто заболеет».

«Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» - привела слова женщины очевидица.

Выяснилось, что мать вывела сына в одних носках на мороз в воспитательных целях. Мальчик прошел без обуви около 15 метров. Местные жители обратились в правоохранительные органы.

Екатеринбуржца Евгения с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье - Екатеринбург на мороз из-за отсутствия бумажной версии паспорта. Проводника не устроила электронная версия в госуслугах.