12 января 2024, 04:40

Ребенка без обуви вывели на мороз в воспитательных целях в Екатеринбурге

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Мальчика, гуляющего в одних носках, заметили в Солнечном районе Екатеринбурга. Очевидцы сообщили, что ребенок гулял с собакой, рядом шла мать, об этом написало издание Е1.

Босого мальчика заметили накануне примерно в 20:40. Идущая рядом мать кричала на мальчика из-за собаки, выражаясь при этом нецензурными словами. Женщина «воспитывала» сына из-за того, что он долго выгуливал собаку и у нее мерзли лапы. Мальчик плакал и боялся, что у него «ноги отпадут», на что мать отвечала, что он «просто заболеет».

«Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?» - привела слова женщины очевидица.

Выяснилось, что мать вывела сына в одних носках на мороз в воспитательных целях. Мальчик прошел без обуви около 15 метров. Местные жители обратились в правоохранительные органы.

Екатеринбуржца Евгения с пятилетней дочкой выгнали из поезда Приобье - Екатеринбург на мороз из-за отсутствия бумажной версии паспорта. Проводника не устроила электронная версия в госуслугах.

Дети Женщины Собаки Екатеринбург
12 января 2024, 04:42
Пьяный житель Гатчины полчаса истязал шестилетнюю падчерицу
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители задержали в Гатчине Ленинградской области пьяного мужчину за истязание шестилетней падчерицы. Девочку госпитализировали с различными травмами, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Крики ребенка услышала соседка, девочка просила о помощи, а пьяный отчим грозил ее убить. Мужчина, который сожительствовал с мамой девочки, таскал ее за волосы, бил по лицу. Соседка вызвала полицию и позвонила собственнику квартиры, в которой проживала семья. Тот позвонил матери ребенка.

«Что я сделаю? Что, сейчас подорвусь?» - процитировал Telegram-канал слова матери из разговора с собственником.

Соседка рассказала, что мать приехала спустя 20 минут, следом за ней прибыли полицейские. Женщина оправдывалась, что уходила из квартиры на пять минут, а увечья ее дочь получила сама, сожитель ни в чем не виноват.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и решают вопрос о привлечении отчима к ответственности.

Жительница Красноуральска Свердловской области избила сына из-за конфеты. На мать мальчика пожаловалась бабушка, СК проводит проверку.

Дети Ленинградская область Семья Мужчины Полиция Избиения
12 января 2024, 00:45
Двух девочек-подростков, разгромивших ларек в Смоленске, поймали полицейские
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские установили личности двух девочек-подростков, которые разгромили торговый павильон на улице Гастелло в Смоленске. Об этом сообщило издание smolensk-i.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«На данный момент идет проверка инспекцией ПДН. Владелец ларька написал заявление на возмещение ущерба», - сказано в сообщении.

Родители подростков тоже написали заявление на бизнесмена. Причиной послужила его публикация в соцсетях видеоролика с участием детей. По данным журналистов, между мужчиной и родственниками одной из подозреваемых есть давние разногласия.

Ранее в интернете распространили ролик с камер видеонаблюдения, на котором показано, как две девочки громят ларек.

Ранее двое подростков в Санкт-Петербурге украли у мужчины 10 обувных коробок. Несовершеннолетние имели при себе газовый баллончик. Они подбежали к потерпевшему, отобрали коробки и скрылись с места ЧП.

Дети Соцсети Полиция
12 января 2024, 00:27
Подозреваемых в избиении и ограблении пожилой пары задержали в Дагестане
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники полиции в Дагестане задержали двоих мужчин, избивших и ограбивших пожилых супругов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранителей, 8 декабря 2023 года в селе Новочуртах Новолакского района двое мужчин пробрались в дом 65-летнего местного жителя, избили его и супругу, а затем вынудили пару отдать им 1,8 миллиона рублей и золотые украшения на 500 тысяч рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«Полицейскими подозреваемые в разбое установлены. Ими оказались 40-летний житель Хасавюрта и 33-летний житель Новочуртаха», - рассказали в ведомстве.

У злоумышленников удалось изъять часть украденных денег, остальное они успели потратить. Один из фигурантов признался, что испугался и выбросил ювелирные украшения. Полицейские проверят достоверность показаний.

Ранее в Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.

Дагестан Ограбления Избиения
12 января 2024, 00:21
Угнавшего таможенную машину мигранта нашли на помойке в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители нашли подозреваемого в контрабанде наркотиков, который угнал машину везущего его на допрос таможенника, сообщил Telegram-канал «112». Мужчину обнаружили прячущимся в мусорке.

По информации канала, мужчина приехал из Таджикистана и после задержания таможенной службой в аэропорту Внуково согласился сотрудничать с правоохранителями, пообещав поделиться данными о своем начальнике. Служебную машину он угнал на заправке , пока сотрудник расплачивался за бензин - выезжая с АЗС, он сбил таможенника, «прокатив» его на капоте.

Поиски беглеца продолжались несколько часов: он оставил угнанный автомобиль в Восточном Дегунино, однако вскоре попал на одну из камер наблюдения. Приехавшие сотрудники правоохранительных органов осмотрели район и нашли мужчину на помойке - он пытался спрятаться от преследования в мусорке.

Ранее виновного в угоне авто задержали в Белгороде: выпившего на поминках мужчину пустили погреться в автомобиль , на котором он уехал. Позже машину нашли полуразбитой на одной из улиц города.

Наркотики Задержания Машины

Новости по теме