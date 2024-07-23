23 июля 2024, 11:39

«Разжечь вражду». Планировавший поджог мечети в Белгороде хотел столкновения верующих

РИА «Новости»
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Планировавший поджог мечети в Белгороде рассказал, зачем готовил теракт. Видео с задержанным распространило ЦОС ФСБ.

«Столкнуть мусульман и христиан в РФ, дабы разжечь вражду между ними», - признался мужчина.

Он рассказал, что в марте с ним связался друг, который находился в днепровской колонии. Приятель предложил мужчине совершить теракт за деньги. Преступление оказалось заданием украинских спецслужб.

Еще один задержанный подтвердил, что он должен был привезти людей и передать им деньги после выполненной работы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Обоим задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Поджоги ФСБ
23 июля 2024, 11:30
Следователи потребовали арестовать мужчину, исполосовавшего бывшую возлюбленную в Москве
Пресс-служба Следственного комитета
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Приезжий исполосовал ножом бывшую сожительницу на глазах у толпы в столице. Злоумышленника задержали, следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По версии следствия, 22 июля мужчина напал на девушку у торгового центра на юго-западе Москвы. Обвиняемый минимум три раза пырнул бывшую возлюбленную ножом. Правоохранители возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«Свой преступный умысел мужчина не довел до конца, поскольку прохожие обратились за медицинской помощью, и потерпевшая была оперативно госпитализирована в одну из столичных больниц», - уточнили в Следкоме.

Мужчину задержали, им оказался 22-летний уроженец Киргизии. Во время допроса злоумышленник признал вину и раскаялся в содеянном.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что паравыясняла отношения. Девушка была с коляской, а молодой человек пытался ее отобрать. Затем началась потасовка, мужчина несколько раз толкнул бывшую возлюбленную, а потом схватился за нож.

Ранее в Екатеринбурге мужчина заколол ножом бывшую сожительницу и мать своего ребенка на глазах у прохожих. По одной из версий, он приревновал женщину, хотя пара уже рассталась. После хладнокровного убийства подозреваемый сбежал с места преступления в церковь.

Мигранты Москва
23 июля 2024, 10:29
Умерла пострадавшая от взрыва в Апшеронске заведующая аптеки
Пресс-служба МЧС
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Скончалась провизор, которую спасатели достали из-под завалов после взрыва бытового газа в здании ТЦ в Апшеронске. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Заведующая социальной аптекой умерла в краснодарской больнице. Сотрудники МЧС вытащили 40-летнюю женщину 22 июля, она получила перелом бедра, разрыв левого колена, рваные раны и ожоги тела. Хирурги ампутировали ей стопу.

По информации издания, фармацевт не дожила несколько дней до своего 41-го дня рождения.

Взрыв в здании на улице Ворошилова произошел 22 июля. По данным Следственного комитета, ЧП произошло из-за оказания небезопасных услуг. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

По словам очевидицы, взрыв полностью уничтожил аптеку. По словам женщины, на втором этаже разрушенного здания находился офис компании, занимавшейся страхованием. Она подтвердила, что взрыв прогремел изнутри.

Видеозапись с последствиями ЧП оказалась в распоряжении 360.ru.

Краснодар Взрывы Аптеки
23 июля 2024, 10:13
Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире в Отрадном
РИА «Новости»
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Баллон с газом взорвался в квартире на улице Санникова в Москве. Как сообщил источник 360.ru, пострадал 40-летний мужчина.

Пострадавшего передали медикам. Подробностей о его состоянии пока нет.

Многоквартирный дон находится рядом со школой. Информация о разрушениях не поступала. Причины происшествия устанавливают специалисты.

Ранее на одной из строек в Чечне произошел взрыв газовых баллонов. Погибли пять человек, шестеро пострадали, все в тяжелом состоянии, трое из них - в реанимации.

Газ Взрывы Москва Квартиры
23 июля 2024, 10:12
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за приближающегося смерча
РИА «Новости»
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Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за угрозы формирования смерчей, а также подъема уровня воды в местных реках. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По ее данным, сегодня и завтра в Сочи и Сириусе ожидают ливни с грозами и градом и усиление ветра до 18 метров в секунду. В горной зоне сошли небольшие сели. В некоторых реках вода поднялась до неблагоприятных отметок.

В четырех районах города частично ограничили купание на пляжах. Спасатели оценивают изменение обстановки и при необходимости предупреждают отдыхающих через громкоговорители.

Автодороги и объекты городской инфраструктуры работают в штатном режиме.

Администрация рекомендовала жителям и гостям Сочи воздержаться от походов в горы и отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями или рекламными щитами и принять другие меры предосторожности.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что делать, при попадании в шторм и затягивании в воду.

Сочи Шторм

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