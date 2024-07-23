«Разжечь вражду». Планировавший поджог мечети в Белгороде хотел столкновения верующих
Планировавший поджог мечети в Белгороде рассказал, зачем готовил теракт. Видео с задержанным распространило ЦОС ФСБ.
«Столкнуть мусульман и христиан в РФ, дабы разжечь вражду между ними», - признался мужчина.
Он рассказал, что в марте с ним связался друг, который находился в днепровской колонии. Приятель предложил мужчине совершить теракт за деньги. Преступление оказалось заданием украинских спецслужб.
Еще один задержанный подтвердил, что он должен был привезти людей и передать им деньги после выполненной работы.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о подготовке теракта. Обоим задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.