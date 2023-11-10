Разъяренный медведь чуть не загрыз двух человек в Якутии
Разъяренный медведь напал на двух рабочих на Чаяндинском месторождении в Якутии. Оба мужчины получили серьезные ранения, но смогли отбиться от хищника. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Все произошло в 11 утра по местному времени. Один из работников месторождения вышел из вагончиков и увидел бурого медведя. Хищник сразу напал на мужчину. Его коллега попытался отогнать животное с помощью огнетушителя, но ничего не вышло. Ранив первого человека, он переключил внимание на второго. Хищника долго отгоняли, но территорию месторождения он так и не покинул. Спустя 20 минут приехал охотник и застрелил животное.
Пострадавших отправили в больницу поселка Витим. У мужчин многочисленные рванные раны, один из них находится в тяжелом состоянии.
В июне медведь напал на туристов и убил подростка в природном парке «Ергаки» Красноярского края. Госинспекторы нашли и застрелили хищника-людоеда. По словам экспертов, в росте числа подобных случаев отчасти виноваты сами люди. Они прикармливают медведей, из-за чего хищники перестают их бояться и нападают.