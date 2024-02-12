Развился молниеносно. Школьница умерла от менингита в Липецкой области

По данным правительства региона, одна из учениц лицея умерла 9 февраля в Липецкой областной инфекционной больнице. У девочки выявили менингококковую и пневмококковую инфекции. По словам медиков, течение болезни было молниеносным.

После случившегося в лицее на неделю приостановили занятия. За это время в здании обработают помещения, дезинфицируют воздух рециркуляторами. Сейчас медики проводят все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия, добавили в пресс-службе.

Специалисты Роспотребнадзора также обследовали людей, которые контактировали с ребенком. Им дали необходимые рекомендации, они находятся под наблюдением врачей Данковской больницы.

«Среди контактных выявлено два носителя инфекции. Они госпитализированы в областную инфекционную больницу», - уточнили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что предпринимают меры, чтобы не допустить распространения инфекции. В рамках профилактических мероприятий привили уже более 150 человек.