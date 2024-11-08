08 ноября 2024, 20:08

Развернувшийся вертолет ранил трех человек под Томском

РИА «Новости»
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Травмы различной степени тяжести получили три человека на взлетной площадке месторождения Урманское в Томской области. Все они попали под хвост самопроизвольно развернувшегося вертолета Ми-8, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно доставило на месторождение необходимые грузы. После того как из него вынесли все доставленные коробки, вертолет по неустановленной причине повернулся и зацепил хвостом трех человек. Пострадавших направили в больницу с травмами.

Следователи организовали проверку для выявления нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место прибыли криминалисты для установления всех обстоятельств происшествия.

В конце октября вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Хабаровском крае. Воздушное судно вылетело из села Бриакан, но из-за технической неисправности приземлилось в в Тугуро-Чумиканском районе. В краевом главке МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал и помощь спасателей не потребовалась.

Вертолеты Больницы Россия Следственный комитет России
08 ноября 2024, 12:02
Рабочего засыпало песком на стройке на юге Москвы
РИА «Новости»
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На одном из строительных объектов на юге Москвы рабочего засыпало песком. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в районе дома № 23 по Автозаводской улице. Заявитель сообщил, что рабочего придавило большим количеством песка, его откапывают, но, вероятно, он уже мертв.

Обстоятельства происшествия он не раскрыл, более подробная информация уточняется.

В конце октября в Свердловской области водитель самосвала насмерть переехал рабочих на внедорожнике, погибли два человека.

Москва
08 ноября 2024, 08:47
Сразу три грузовика столкнулись на МКАД. Есть пострадавший
РИА «Новости»
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Утром 7 ноября массовое ДТП с грузовыми автомобилями произошло на внешней стороне 41 километра МКАД. Об аварии в районе съезда № 41 сообщили в столичном дептрансе.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Движение в районе происшествия затруднено, добавили в ведомстве, призвав водителей выбирать пути объезда.

По информации источника 360.ru, один из участников аварии - КамАЗ. В настоящее время известно об одном пострадавшем с травмами головы и ноги.

В каком именно автомобиле он находился, собеседник 360.ru не уточнил. Мужчину передали медикам прибывшей скорой.

ДТП Москва
08 ноября 2024, 08:23
В Тюмени маршрутка снесла столб с дорожной камерой. Пострадали 10 женщин
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В Тюмени маршрутный автобус попал в крупное ДТП на перекрестке улиц Малыгина и Холодильной в Тюмени. В результате пострадали 10 женщин в возрасте от 22 до 62 лет, сообщили в региональной Госавтоинспекции.


В момент ДТП в салоне «пазика» находились 25 пассажиров, травмы получили десять из них. Установлено, что водитель заступил на смену в шестом часу утра, прошел медицинский контроль и технический контроль автобуса, добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, мужчина проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением.

У большинства из них выявили ушибы и другие травмы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Авария произошла около шести часов утра. Автобус ехал по маршруту № 6. По неизвестной пока причине транспортное средство влетело в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД.

ДТП
08 ноября 2024, 08:11
Застрявший в Японии лайнер с сотнями россиян отправился в Китай после ремонта
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Сломавшийся круизный лайнер Spectrum of the Seas, на котором застряли сотни россиян, смог отправиться в путь после ремонта. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По последним данным, судно вышло из порта Иокогамы и вскоре должно прибыть в Китай. На лайнере находятся более 600 туристов из России.

Многие путешественники жаловались, что из-за поломки Spectrum of the Seas они не смогут вернуться домой из-за сгоревших по срокам билетам на самолет, а стоимость их составляет 100 тысяч рублей. При этом дополнительные средства на обратную дорогу есть не у всех.

Пока лайнер был сломан, весь алкоголь на борту сделали бесплатным. Так, по мнению отдыхающих, их, вероятно, попытались задобрить и развлечь.

ДТП

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