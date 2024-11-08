Развернувшийся вертолет ранил трех человек под Томском

В ведомстве уточнили, что воздушное судно доставило на месторождение необходимые грузы. После того как из него вынесли все доставленные коробки, вертолет по неустановленной причине повернулся и зацепил хвостом трех человек. Пострадавших направили в больницу с травмами.

Следователи организовали проверку для выявления нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На место прибыли криминалисты для установления всех обстоятельств происшествия.

В конце октября вертолет Ми-8 с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Хабаровском крае. Воздушное судно вылетело из села Бриакан, но из-за технической неисправности приземлилось в в Тугуро-Чумиканском районе. В краевом главке МЧС сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал и помощь спасателей не потребовалась.