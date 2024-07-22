Разрушенный вертолет Robinson, тела 3 пассажиров и пилота нашли в Якутии

В Апшеронске при взрыве газа в магазине пострадали 14 человек. Об этом сообщил источник «Известий».

Ранения получили люди, которые находились на расположенной недалеко от места ЧП автобусной остановке. По предварительным данным, погибших нет.

Из-под завалов после взрыва спасли одного человека , сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края. Сообщение о пожаре на улице Ворошилова поступило в 07:55, уже в 08:05 огонь локализовали. В тушении огня задействовали 28 специалистов и 10 единиц техники.

Еще один пожар вспыхнул 22 июля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Огонь охватил здание после падения обломков украинского дрона. К тушению пожара привлекли 91 человека и 31 единицу техники.