22 июля 2024, 09:23

Разрушенный вертолет Robinson, тела 3 пассажиров и пилота нашли в Якутии

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В Якутии обнаружили пропавший на прошлой неделе вертолет Robinson. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, 22 июля поисково-спасательная группа вместе с медиками вылетела на поиски пропавшего вертолета. Robinson удалось найти.

«В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии», - указали в прокуратуре.

Также нашли тела пилота и трех пассажиров.

Robinson пропал в Алданском районе 19 июля. По данным МЧС, аварийный маяк на вертолете сработал в 80 километрах от населенного пункта Чагда. Из-за непогоды и плохой видимости вылет спасателей откладывали несколько раз. Специалисты не могли полноценно обследовать участок площадью в 20 километров.

Поиски возобновили только 22 июля.

Вертолеты Якутия Авиакатастрофы
22 июля 2024, 09:52
В Апшеронске уточнили количество пострадавших при взрыве газа
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Хлопок газо-воздушной смеси спровоцировал обрушение здания в Апшеронске. Пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Обрушение произошло в административном здании на улице Ворошилова, 23. По предварительной версии, его провоцировал хлопок газо-воздушной смеси.

«Прокуратурой Апшеронского района организована проверка по факту разрушения здания, в результате которого пострадали четыре человека», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности. Горячеключевской межрайонный следственный отдел Следственного управление Следкома России начал доследственную проверку.

МЧС Краснодарского края сообщило об одном человеке , спасенном из-под завалов в Апшеронске. Огонь локализовали за 10 минут.

Источник «Известий» заявлял о 14 пострадавших.

Пожары Газ Взрывы Краснодарский край
22 июля 2024, 09:20
Из-за взрыва газа в Краснодарском крае пострадали 14 человек
Пресс-служба МЧС
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В Апшеронске при взрыве газа в магазине пострадали 14 человек. Об этом сообщил источник «Известий».

Ранения получили люди, которые находились на расположенной недалеко от места ЧП автобусной остановке. По предварительным данным, погибших нет.

Из-под завалов после взрыва спасли одного человека , сообщили в пресс-службе МЧС Краснодарского края. Сообщение о пожаре на улице Ворошилова поступило в 07:55, уже в 08:05 огонь локализовали. В тушении огня задействовали 28 специалистов и 10 единиц техники.

Еще один пожар вспыхнул 22 июля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Огонь охватил здание после падения обломков украинского дрона. К тушению пожара привлекли 91 человека и 31 единицу техники.

Газ Взрывы Краснодарский край
22 июля 2024, 09:01
Мощный взрыв газа спровоцировал пожар в Апшеронске
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В Апшеронске утром 22 июля произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Обрушились строительные конструкции, под завалами остались люди. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края.

Вызов поступил в 07:55. Взрыв, по информации МЧС, случился на улице Ворошилова.

«В результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием на площади 30 квадратных метров», - сообщила пресс-служба министерства.

К месту происшествия направили 28 специалистов и 10 единиц техники. Огонь локализовали за 10 минут. МЧС сообщило о наличии пострадавших, к девяти часам утра из-под завалов спасли одного человека.

Другой пожар произошел в Туапсе после атаки украинских дронов. Обломки БПЛА рухнули на инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода.

Пожары Газ МЧС РФ Взрывы Краснодарский край
22 июля 2024, 08:52
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом на Алтае
Пресс-служба МЧС
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Три человека погибли, пятеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Горном Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике Алтай.

Авария произошла в Кош-Агачском районе. На 853 километре трассы «Чуйский тракт» микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся. Огнеборцы на месте происшествия проводят аварийно-спасательные работы.

«По предварительной информации пять человек травмировано, из них один ребенок, погибло три человека (граждане Монголии)», - указали в МЧС.

Ранее серьезное ДТП произошло в Приморье. Иномарка, за рулем которой был мужчина без прав, вылетела в кювет. Пострадали пять человек , один из них попал в реанимацию. Началась доследственная проверка.

Дети ДТП Дороги Россия

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