«Разодрала ее в клочья». Жители Московского рассказали подробности нападений бойцовской собаки

Она отметила, что погибший пес весил всего два килограмма и не мог дать отпор «собаке-убийце». По словам женщины, хозяева обвинили в случившемся йорка, который якобы прыгал на бойцовскую собаку.

«Никаких извинений не было вообще. И они еще говорят, что йорк виноват», - указал она.

Маленький пес выходил с хозяйкой из подъезда и не успел даже спуститься по лестнице, как на него налетела бойцовская собака, сообщила местная жительница.

«Она взлетела сюда, на лестницу, и она его просто схватила, йорк даже начал пятиться к этой железке», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что бойцовский пес пока нападал только на других питомцев, людей он не трогал.

«Но было три инцидента - нападения на собак. Четвертое нападение - она разорвала ее в клочья», - объяснила местная жительница.

Ее соседка Лариса рассказала, что боится за жизнь детей и призвала полицию обратить внимание на ситуацию с собакой.

«Здесь находится ясли-сад, много очень детишек гуляет. Хозяева выводят собаку без намордника, на длинном поводке. И такие случаи, что она загрызла собаку насмерть. Мы боимся. Я боюсь сейчас отпускать своих детей гулять, мы не знаем, чего ждать от этой собаки», - сообщила она.

Другая жительница дома вспомнила, что бойцовская собака у ее соседей появилась недавно - полгода назад.

«Я так понимаю, она занималась какими-то передержками, и эта собака у нее оказалась тоже на передержке, но почему-то хозяева предыдущие отказались забирать эту собаку. Это тоже очень интересный момент, какая история была у собаки до того, как она поступила к этой хозяйке», - заключила она.

Жители заявили, что хозяева агрессивного пса отказываются надевать на него намордник. Несмотря на покусы и гибель двух питомцев, собаку продолжают выгуливать просто на поводке.