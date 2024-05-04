Разобранный беспилотник обнаружили в салоне машины в центре Москвы

Машину с опасной находкой остановили на Садовом кольце. Внутри находилось несколько человек. По информации Baza, один из задержанных и автомобиль зарегистрированы в Якутии, остальные в Ленинградской области и Краснодарском крае.

Машину оцепили, на место происшествия вызвали ФСБ. Задержанных доставили в отделение для проверки документов, после чего отпустили со всем имуществом, сообщили авторы Telegram-канала.

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