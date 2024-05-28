Разлив нефтепродуктов произошел в реке Сетунь в Москве

Участница шоу «Пацанки» Александра Петрова, напавшая на своего соседа, попросила не судить ее по ошибкам шестилетней давности. Комментарий девушки появился в распоряжении 360.ru.

По словам Петровой, 26 мая, как и все семь лет подряд, она проснулась от громких матов и пьяных криков своего соседа. Примерно в 12:00 она попросила мужчину успокоиться.

«В ответ он меня грубо материл, обещал засунуть торпеду, как он сказал, в задний проход. К 13 часам я несколько раз вызывала полицию, никто не приехал, как и раньше. В итоге я не выдержала и выбежала, несколько раз его ударила и требовала уйти. Мне жаль, что мне не хватило терпения решить эту проблему по-другому, и жаль, что сотрудники полиции не приехали», - сказала участница «Пацанок».

О нападении Петровой на соседа стало известно утром 28 мая. По данным СМИ, девушка вооружилась похожим на молоток предметом и избила мужчину. Адвокат звезды «Пацанок» Павел Никулин отметил, что это был не молоток, а сама девушка не хотела навредить соседу.