Раздетую девочку обнаружили одну в екатеринбургском районе Кольцово

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«Ребенок шел в сторону железнодорожного переезда, в направлении Малого Истока. Девочка была одна», - рассказали очевидцы.

Они уточнили, что ребенок не мог ничего сказать, однако постоянно показывал на стоящий рядом детский сад. Прохожие привели девочку в заведение, но воспитатели заявили, что видят ее впервые.

Неравнодушные граждане вызвали на место полицию. Позже правоохранители нашли родственников ребенка. За ней приехала бабушка. Выяснилась, что девочка сама ушла из дома, не надев теплые вещи.

«В ходе разбирательства было установлено, что девочка проживает с бабушкой. <…> Малолетняя самостоятельно вышла на улицу и направилась к садику», - рассказали порталу в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В результате случившегося ребенок не получил травм, никто не совершил против него противоправных действий.

Ранее плачущего годовалого мальчика нашли в захламленной квартире на северо-западе Москвы. Правоохранители рассмотрят вопрос о лишении матери родительских прав за ненадлежащий уход за ребенком.