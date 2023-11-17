17 ноября 2023, 21:41

«Разбойное нападение». МВД сообщило подробности стрельбы в центре Москвы

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МВД РФ по Москве подтвердили «360» информацию о стрельбе в центре Москвы и сообщили, что это было разбойное нападение. Стреляли из травматического пистолета.

«Разбойное нападение там, предположительно. В районе 19:30 неизвестные на двух мужчин напали <…> забрали сумку, пострадал один мужчина», - сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве заявили, что информацию проверяют, сотрудники полиции уточняют обстоятельства дела.

Ранее источник «360» сообщил, что неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Стрелявшие забрали у пострадавших крупную сумму денег и скрылись. В столице объявили план перехват.

Стрельба МВД РФ
17 ноября 2023, 22:11
Стрелявшие в центре Москвы похитили около 300 млн рублей
Телеканал «360»
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Стрелявшие в центре Москвы похитили у курьеров сумку, в ней было 300 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке», - сообщил собеседник агентства.

По данным прокуратуры Москвы, неизвестные на Пресненском Валу подъехали к курьерам, произвели несколько выстрелов и похитили у них сумку с крупной суммой денег. В МВД сообщили, что в сумке было около 300 миллионов рублей. Стреляли из травматического пистолета.

Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

В МВД подтвердили факт разбойного нападения и сообщили, что в результате стрельбы пострадал один мужчина. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.

Стрельба Прокуратура РФ Москва 2023
17 ноября 2023, 20:29
Неизвестные открыли стрельбу в центре Москвы
pxhere.com
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Неизвестные на автомобиле марки Mercedes открыли огонь в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Уточняется, что злоумышленники стреляли на Краснопресненской улице. Вооруженных людей сейчас разыскивают.

По данным Telegram-канала «Первый Московский», неизвестные произвели восемь выстрелов у отделения банка, один человек пострадал. Двое мужчин после этого забрали крупную денежную сумму и скрылись на автомобиле. В городе объявили план перехват.

Ранее в столичной подземке мужчина открыл огонь из ружья во время ссоры с пассажиром. Злоумышленника задержали правоохранители.

В начале ноября чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в Москве. Причиной стала ссора с гостями заведения. Спортсмена задержали на Шлюзовой набережной.

Стрельба Москва 2023
17 ноября 2023, 18:48
Спасателей представят к награде за работу на месте обрушения дома в Астрахани
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Сотрудников экстренных служб, которые участвовали в спасении жильцов обрушившегося дома в Астрахани, представят к награде. Об этом заявила пресс-служба МЧС России.

«Глава МЧС России Александр Куренков поручил представить к награде пожарных и спасателей, принимавших участие в спасении людей при частичном обрушении жилого дома в Астрахани», - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели смогли оперативно эвакуировать жильцов из пятиэтажки до момента ее обрушения. Несмотря на опасность и растущие трещины, никто из сотрудников МЧС не остановился. Они проявили героизм вывели людей из здания.

Частичное обрушение дома на Вокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. Жильцы пятиэтажки заметили на фасаде трещины, после чего обратились в экстренные службы. В доме обвалились два подъезда, некоторые жильцы оказались заблокированы. Жертва ЧП в итоге одна - 84-летняя пенсионерка.

Сотрудники МЧС полностью разобрали завалы и вывезли 350 кубических метров обломков здания.

МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани
17 ноября 2023, 18:38
«Говорили, что у него может случиться инфаркт». Дочь — о виновнике ДТП с погибшей девочкой в Калининграде
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Водитель BMW на полной скорости влетел в остановку в Калининграде.Погибла семилетняя девочка, пострадали трое взрослых. Дочь местного предпринимателя Артура Агаджаняна, который устроил аварию, Нунэ рассказала «360», что ее отец попал в больницу.



«Он в больнице. Пьяным за рулем не ездил! Была операция у него на сосудах, говорили, что в любой момент что-то может случиться, возможно, инфаркт. Он пьяным не был, на работу поехал, овощи привез», - заявила она.

Собеседница издания также добавила, что в городе все утро шел снег. Вероятно, она имела в виду, что дорога могла быть скользкой. В каком состоянии отец, девушка пока не знает, она собралась ехать к нему в больницу.

Еще один очевидец рассказал «360», что оказался на месте аварии примерно через пять минут после нее.

«Когда я подошел, первым делом увидел молодого парня, сидящего рядом на скамейке, следом лежащего мужчину в сознании около машины, а затем увидел торчащие из-под колеса ноги ребенка», - рассказал он.

Водитель, по словам собеседника, - пожилой мужчина с бородой, неславянской внешности. Он предположил, что автомобилисту могло стать плохо за рулем.

«Как сказали очевидцы, он летел с моста, влетел в дерево, потом в остановку, колеса у него крутились задние, нога была еще на газе», - поделился мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Калининградской области также сообщили, что причиной ДТП могло стать «резкое ухудшение состояния здоровья водителя». Идет проверка.

Водитель BMW на полной скорости влетел в остановку в Калининграде.

Погибла семилетняя девочка , пострадали трое взрослых. Дочь местного предпринимателя Артура Агаджаняна, который устроил аварию, Нунэ рассказала «360», что ее отец попал в больницу.

Ранее смертельная авария с автобусом и фурой произошла под Екатеринбургом. Рейсовый автобус и фура столкнулись на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Погибли два человека, еще восемь попали в больницу.

Больницы ДТП Полиция

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