«Разбойное нападение». МВД сообщило подробности стрельбы в центре Москвы

Стрелявшие в центре Москвы похитили около 300 млн рублей

Стрелявшие в центре Москвы похитили у курьеров сумку, в ней было 300 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Установлено, что преступление было спланировано и совершено по наводке», - сообщил собеседник агентства.

По данным прокуратуры Москвы, неизвестные на Пресненском Валу подъехали к курьерам, произвели несколько выстрелов и похитили у них сумку с крупной суммой денег. В МВД сообщили, что в сумке было около 300 миллионов рублей. Стреляли из травматического пистолета.

Прокуратура контролирует установление лиц, причастных к совершению разбойного нападения, и привлечение их к уголовной ответственности.

В МВД подтвердили факт разбойного нападения и сообщили, что в результате стрельбы пострадал один мужчина. Полиция уточняет обстоятельства произошедшего.