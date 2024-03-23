Разбор завалов в Crocus City Hall силами 100 спасателей попал на видео

Там трудятся аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас». Кроме того, спасатели продолжают тушить пожар на крыше, втором и третьем этажах здания. Огонь распространился на 500 квадратных метров.

С пострадавшими и родными погибших работают 35 психологов МЧС. На горячую линию ведомства для оказания психологической помощи поступило 815 обращений. Позвонить можно по номеру: 8-800-775-17-17.

Работы на месте теракта будут продолжаться еще как минимум несколько суток.

В основном они сосредоточились в концертном зале, который полностью выгорел.

По последним данным, в результате стрельбы и пожара в Crocus City Hall 22 марта погибли 115 человек и пострадали еще более 100. Тысячи добровольцев сдали кровь для раненых. Только в Москве на такой поступок решились более двух тысяч человек.