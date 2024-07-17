Разбившийся в Подмосковье SSJ-100 не совершил обязательный облет после ремонта

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«По предварительным данным, самолет не совершил облет, который должен по регламенту выполняться после глубокого технического обслуживания на заводе», - сказал собеседник агентства.

В реестре воздушных судов и других открытых источниках имеется информация, что предпоследний полет Superjet 100 выполнил 3 мая этого года. Важно, что контрольный облет после ремонта совершает экипаж специально подготовленных летчиков-испытателей, способных заметить технические проблемы, которые нужно устранить.

Штатный экипаж не всегда может вовремя их выявить. Просто их к такому не готовят.

Кроме того, регламент безопасности требует совершения обязательного облета после техобслуживания, причем его иногда совмещают с перегонкой самолета на другой аэродром.

Superjet 100 рухнул в районе городского округа Коломна 12 июля, погибли два милота и бортпроводник.

Экспертиза ДНК погибших может продлиться не меньше месяца.