06 февраля 2024, 17:17

Разбившихся в горах Афганистана супругов похоронили в Волгодонске

Читайте нас в: Google Новости

В Волгодонске похоронили погибших в результате крушения самолета в Афганистане супругов Анатолия и Анну Евсюковых. Об этом сообщил корреспондент rostov.aif.ru.

Семейная пара оказалась единственной, кто не выжил 20 января при падении частного самолета в горах Афганистана. Перед похоронами прошло отпевание покойных в храме. Туда пришли коллеги, друзья, знакомые и родственники погибших.

По словам священника, Анатолий Евсюков много помогал храму, в котором его проводили в последний путь. У умерших остались сын Дмитрий и дочь Мария.

В январе частный самолет Falcon 10 вылетел из Таиланда для эвакуации заболевшей Анны Евсюковой. Во время полета над Афганистаном борт попал в аварию.

Четыре человека выжили, среди них - пилот и медработник. Их взяли под опеку представители «Талибана»*. После катастрофы на место случившегося направили поисково-спасательную группу афганских специалистов.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.

Афганистан Катастрофы Самолеты Таиланд
06 февраля 2024, 17:04
Снежная лавина сошла на курорте «Лаура» в Сочи. Лыжников эвакуировали
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Сход снега произошел в районе горнолыжных трасс на курорте «Лаура» в Сочи. Спасатели нашли всех находившихся в зоне лавины лыжников. Об этом сообщила пресс-служба курорта.

Из-за схода пласта снега никто не пострадал.

«Благодаря слаженной работе спасателей все находившиеся на трассе шесть человек были найдены», - указали в пресс-службе.

Несмотря на снегопад, все службы курорта работают в штатном режиме, катание на трассах восстановили.

Ранее из-за штормовой погоды в аэропорту Сочи произошли задержки рейсов, проинформировал RT. Пассажирам предложили питание, воду и размещение в гостинице.

Из-за непогоды и селя остановились несколько поездов на железнодорожной дороге Дагомыс - Лоо. Потоки грязи обрушились на пути в Лазаревском районе города-курорта Сочи. Пассажиры задержанного поезда отметили, что часть дороги им пришлось проехать на автобусах.

Спасатели Сочи Погода Снегопад
06 февраля 2024, 15:59
Уголовное дело возбудили после отравления угарным газом женщины с ребенком в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Мать и ее семилетняя дочь отравились угарным газом в квартире на улице 8 Марта в Электростали. В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области сообщили, что после происшествия возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Женщина и ребенок отравились 5 февраля, пострадавших доставили в больницу. Сейчас 34-летняя мать и ее семилетняя дочь находятся в реанимации.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр квартиры, допрошены свидетели, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в Следкоме.

Ранее четверо детей и один взрослый отравились угарным газом в Малгобеке. Причиной стала неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки. Еще одна семья отравилась угарным газом в Дзержинске.

Уголовное дело Дети Больницы Газ Россия Электросталь
06 февраля 2024, 15:28
Более 40 человек эвакуировались из горящей школы в Коми
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крыша школы вспыхнула в селе Грива Республики Коми. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, по сигналу автоматической пожарной сигнализации 44 человека, в том числе 38 детей, эвакуировались.

На место происшествия оперативно приехали спасатели. Пожар тушат 18 человек на шести спецмашинах.

«По прибытию наблюдалось открытое горение части кровли здания», - уточнили в министерстве.

Информация о пострадавших не поступала. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее более 600 детей и работников эвакуировали из-за пожара в школе под Нижним Новгородом. В здании вспыхнул электрический щиток, пламя успело распространиться на 0,5 «квадрата».

Пожары Дети Школы МЧС РФ
06 февраля 2024, 15:28
Картину XIX века и семь Wi-Fi роутеров украли из МГУ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве неизвестные обокрали главное здание МГУ, расположенное на Воробьевых горах. Университет лишился картины XIX столетия «Бурное море» и семи Wi-Fi роутеров, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в общей сложности злоумышленники нанесли ущерб более чем на 300 тысяч рублей.

Полотно «Бурное море» автора Льва Лагорио в 1950-х годах подарила МГУ Третьяковская галерея. До последнего времени живопись украшала кафедру геофака. Несколько дней назад полотна не обнаружили, также недосчитались роутеров, хранившихся в подвале ГЗ.

Mash уточнил, что кадастровая стоимость «Бурного моря» с советских времен составляет 313 рублей. Однако пропажа роутеров обошлась университету в 300 тысяч рублей. Сейчас полиция разыскивает подозреваемых в краже с помощью камер видеонаблюдения.

Ранее в Восточном округе Москвы в районе Соколиная гора полицейские задержали 45-летнего мужчину. Предположительно, он обокрал две квартиры.

Кражи МГУ Москва

Новости по теме