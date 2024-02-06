Разбившихся в горах Афганистана супругов похоронили в Волгодонске

Семейная пара оказалась единственной, кто не выжил 20 января при падении частного самолета в горах Афганистана. Перед похоронами прошло отпевание покойных в храме. Туда пришли коллеги, друзья, знакомые и родственники погибших.

По словам священника, Анатолий Евсюков много помогал храму, в котором его проводили в последний путь. У умерших остались сын Дмитрий и дочь Мария.

В январе частный самолет Falcon 10 вылетел из Таиланда для эвакуации заболевшей Анны Евсюковой. Во время полета над Афганистаном борт попал в аварию.

Четыре человека выжили, среди них - пилот и медработник. Их взяли под опеку представители «Талибана»*. После катастрофы на место случившегося направили поисково-спасательную группу афганских специалистов.

*«Талибан» - запрещенная в России террористическая организация.