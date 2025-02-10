Разбившего стекло машины фигуристки Нугумановой задержали в Москве

В ночь с 7 на 8 февраля на Мичуринском проспекте на машину спортсменки напал злоумышленник, разбил ей лобовое стекло и угрожал. Предлогом стало то, что Нугуманова посигналила таксисту, который перевозил нападавшего и, остановившись, создал пробку.

Фигуристка не пострадала и вскоре обратилась в полицию. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение по статье о хулиганстве.

По данным Telegram-канала Mash, хулиганом оказался 44-летний местный житель, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В прошлом году в петербургском метро напали на фигуриста Владислава Дикиджи. Пожилому местному жителю не понравилось, что спортсмен не уступил женщине место в вагоне, и он начал угрожать фигуристу, достав из кармана предмет, похожий на нож. Злоумышленника задержали.