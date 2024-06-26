26 июня 2024, 15:02

Разбившаяся в Краснодаре пассажирка BMW была беременной

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В Краснодаре при падении автомобиля с паркинга погибла беременная женщина, ее любовник и сын. Законный супруг узнал о произошедшем из новостей, сообщил Telegram-канал «112».

Журналисты выяснили, что следователям о беременности 37-летней погибшей стало известно после вскрытия. С ней в машине находился 12-летний сын от мужа, а за рулем - 37-летний любовник. По одной из версий, мужчина в пылу ссоры специально нажал на газ и врезался в стену паркинга.

Мужу не сообщали о гибели жены и общего сына, он узнал об этом из новостей. Мужчина впал в шоковое состояние и отказался с кем бы то ни было разговаривать. Отцом ребенка предположительно являлся водитель BMW, супруг узнал об этом за несколько дней до ДТП.

Иномарка упала с третьего этажа многоуровневой парковки торгового центра «Галерея». Все три человека в салоне авто погибли. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Краснодар ДТП
26 июня 2024, 15:07
Убитого при теракте в Дербенте протоиерея похоронили у церкви, где он служил
РИА «Новости»
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В Дербенте похоронили убитого террористами протоиерея Николая Котельникова. Он упокоился на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, где прослужил около 45 лет, сообщило РИА «Новости».

Проводить священника в последний путь пришли сотни прихожан. Они вспоминали, что Котельников был добрым, понимающим, ласковым человеком.

Он стал жертвой нападения террористов на церковь в Дагестане 23 июня. По данным СМИ, злоумышленники планировали теракт около месяца, , а Николай Котельников был их первой целью - его фото закрепили в закрытом чате, где обсуждались детали преступления. О том, что атаки были тщательно спланированы, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. По его мнению, их могли организовать из-за рубежа.

Во время нападений на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте погиб 21 человек. Власти выделили 50 миллионов рублей на помощь семьям жертв и пострадавшим.

Пятерых причастных к терактам ликвидировали.

Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
26 июня 2024, 14:46
«А ну иди сюда!» Загоравший в одних трусах москвич напал на женщину на детской площадке
Телеканал «360»
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Мужчина, загоравший в одних трусах на детской площадке на Криворожской улице в Москве, напал на женщину из-за замечания. Об этом 360.ru сообщила потерпевшая.

По словам женщины, на площадке у школы обосновались двое загорающих. Москвичка попросила мужчин уйти в другое место. В ответ один из них рассвирепел и обматерил горожанку.

«А ну иди сюда!» - сказал он на видео, которое сняла женщина.

Затем мужчина напал на москвичку.

«После просьбы переместиться в другое место один из них накинулся на меня, а через несколько минут, когда я пошла успокаивать испугавшихся детей на горку, побежал за мной, догнал и начал бить ногами и руками. Второй даже не пытался остановить дружка», - поделилась пострадавшая.

Она написала заявление в полицию и сняла побои.

Ранее неизвестный избил беременную женщину в столице. Нападавшего задержали, а пострадавшую доставили в больницу.

Дети Школы Женщины Мужчины Полиция Москва
26 июня 2024, 13:11
Погибшая в рухнувшем с краснодарской парковки BMW Х6 ждала ребенка
Пресс-служба МВД
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Женщина, погибшая в упавшем с краснодарской парковки BMW Х6, была беременна. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Согласно основной версии, отметили журналисты, супруг 37-летней женщины специально влетел в стену третьего этажа паркинга. Вероятно, он поссорился с женой. В ходе вскрытия выяснилось, что женщина ждала ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек после падения иномарки. Глава краевого следственного управления Андрей Маслов поручил выяснить обстоятельства аварии.

По некоторым данным, управлявший авто мужчина представлялся другим человеком. Он полностью сменил фамилию, имя и отчество.

Уголовное дело Дети Краснодар Женщины Иномарки BMW
26 июня 2024, 13:04
«Психанул, нажал на газ». Стали известны возможные причины смертельного ДТП в Краснодаре
Пресс-служба МВД
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Разбившийся на парковке в Краснодаре водитель помогал наркозависимым людям. В машине вместе с ним на момент аварии находилась его возлюбленная и ее ребенок. Об этом 360.ru рассказал друг покойного.

Он предположил, что погибший мужчина просто отвлекся из-за ссоры со своей возлюбленной, которая не развелась с супругом.

«Да, он на ней не женат, но они вместе не проживали. А с тем (мужем - прим. ред.) она еще просто не развелась, вот и все. Возможно, именно из-за этого и была ругань», - указал собеседник 360.ru.

Мужчина добавил, что ДТП могло произойти по случайности - водитель из-за захвативших его эмоций разогнался и не смог затормозить.

«Там просто три-пять метров и обрыв. Если разогнался, то даже тормоза никакие не нажмешь. На видео видно, что он нажимает тормоза, в самом конце. Я думаю, что он просто отвлекся на эмоциях, психанул, нажал на газ, а потому уже ничего сделать не смог», - прокомментировал он.

Друг покойного признался, что погибший уже на протяжении долгого времени не принимал запрещенные вещества. Он также исключил версию с суицидом.

«Не наркотики - это 100%. Он их не употреблял уже продолжительное время и сам занимался помощью наркозависимым. <…> То, что про суицид [говорят] - это не про него. Это случайность», - заключил мужчина.

Автомобиль BMW X6 выпал 25 июня с третьего этажа парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре. Водитель и двое пассажиров погибли на месте.

Наркотики Краснодар ДТП Водители

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