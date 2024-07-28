Разберутся в СК. МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО в РОВД

«Что произошло и почему - в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз», - подчеркнула она.

Гариева добавила, что давать правовую оценку действиям полицейских могут лишь сотрудники Следкома.

Боец СВО умер в отделе Махачкалы 9 июля. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения , толпа полицейских избила мужчину. Когда на место прибыла медик, было уже поздно.