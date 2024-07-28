Разберутся в СК. МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО в РОВД
Следственный комитет России организовал проверку после того, как в районном отделе внутренних дел (РОВД) Махачкалы скончался участник спецоперации Ахмед Джабраилов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, чьи слова привел Telegram-канал «Криминальная хроника».
«Что произошло и почему - в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз», - подчеркнула она.
Гариева добавила, что давать правовую оценку действиям полицейских могут лишь сотрудники Следкома.
Боец СВО умер в отделе Махачкалы 9 июля. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения , толпа полицейских избила мужчину. Когда на место прибыла медик, было уже поздно.