28 июля 2024, 13:16

Разберутся в СК. МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО в РОВД

Телеканал «360»
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Следственный комитет России организовал проверку после того, как в районном отделе внутренних дел (РОВД) Махачкалы скончался участник спецоперации Ахмед Джабраилов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, чьи слова привел Telegram-канал «Криминальная хроника».

«Что произошло и почему - в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз», - подчеркнула она.

Гариева добавила, что давать правовую оценку действиям полицейских могут лишь сотрудники Следкома.

Боец СВО умер в отделе Махачкалы 9 июля. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения , толпа полицейских избила мужчину. Когда на место прибыла медик, было уже поздно.

Дагестан Видео Полиция Избиения
28 июля 2024, 13:37
Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии из-за крушения самолета
Пресс-служба МЧС
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Следователи установят обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть человека.

По данным следствия, самолет разбился в районе населенного пункта Красный Курган. Предварительно, на борту находились два человека, один из них погиб от полученных травм.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», - отметили в СК.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Пострадавшего реанимировали , сообщил Telegram-канал «112».

Уголовное дело Самолеты
28 июля 2024, 12:51
Один человек погиб при падении самолета в Карачаево-Черкесии
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Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Еще один член экипажа пострадал, он находится в тяжелом состоянии.

«Самолет разбился в районе Медового водопада. Причины произошедшего пока неизвестны», - уточнили авторы материла.

К месту происшествия выехали экстренные службы. Пострадавшего реанимируют, уточнил Telegram-канал «112».

Ранее бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Судно упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность. Летчики успели катапультироваться. Членов экипажа доставили в медучреждения Минобороны России.

Авиакатастрофы Самолеты
28 июля 2024, 10:05
Стало известно состояние летчиков разбившегося Су-34
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Летчиков бомбардировщика Су-34, рухнувшего во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, нашли. Подробности сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Летчиков бомбардировщика Су-34 , рухнувшего во время учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, нашли. Подробности сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сначала членов экипажа доставили в аэропорт Волгоград. Оттуда - в медучреждения Минобороны России.

«Угрозы жизни летчиков нет!» - уточнили в оборонном ведомстве.

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в безлюдной местности в Волгоградской области. Полет экипаж выполнял без боекомплекта. Предварительно, причиной падения судна стала техническая неисправность. Летчики успели катапультироваться.

Кадры с места происшествия публиковал 360.ru.

Ранее вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области из-за технической неисправности. Повреждений объектов на земле удалось избежать, вертолет рухнул в безлюдной местности. Члены экипажа погибли. До этого Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области.

Иркутская область Самолеты Россия
28 июля 2024, 08:36
Пятеро детей и 25 взрослых утонули в водоемах России за сутки
Пресс-служба МЧС
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Пятеро детей утонули в водоемах России за сутки. В пресс-службе МЧС России сообщили, что один из трагичных случаев произошел в Смоленске.

Два мальчика отправились кататься на велосипедах, но перестали выходить на связь.

«Позднее их одежду обнаружили на берегу пруда в Рославле. Тела вытащили специалисты», - передали в министерстве.

В тульском поселке Рублево-Медвенский утонул 14-летний подросток. Водолазы вытащили его тело из воды в месте, необорудованном для купания.

Всего на акваториях страны за сутки спасатели зарегистрировали 35 происшествий. Погибли 30 человек.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Ранее купание в российских водоемах закончилось смертью для 40 человек , в том числе двоих детей.

В конце июля очевидцы нашли на берегу Амура возле села Гродеково тело девочки. Предположительно, она отдыхала с отцом и двоюродным братом на реке Зея и вместе с ними пропала без вести.

Спасатели напоминали: запрещено заплывать за буйки , нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Плавать можно только в специально оборудованных местах. Дети должны купаться только под присмотром взрослых.

Дети Россия Водоемы

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