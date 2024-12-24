24 декабря 2024, 10:51

Район крушения российского судна Ursa Major признали опасным для судоходства

Соцсети
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Район Средиземного моря в международных водах между Испанией и Алжиром, где потерпело крушение российское грузовое судно Ursa Major, признали опасным для судоходства. Об этом сообщила испанская газета La Verdad.

«Судно накренилось, из-за чего этот район были вынуждены отметить как опасный для судоходства», - написали журналисты.

Информация о крушении появилась утром. В машинной части судна, следовавшего из Санкт-Петербурга во Владивосток, прогремел взрыв. Двое членов экипажа пропали без вести. Остальные 14 спаслись и сейчас находятся в испанской Картахене.

Ранее танкер «Меркурий» потерял ход у берегов острова Симушир на Сахалине. Команда попросила о помощи. Из порта Корсаков вышло спасательное судно и благополучно отбуксировало танкер к берегу. Никто из 19 членов экипажа не пострадал.

Корабли Россия Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major
24 декабря 2024, 10:43
«Нормальный пароход». Проблем с затонувшим судном Ursa Major раньше не замечали
Соцсети
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Раньше проблем с российским судном Ursa Major, затонувшим в Средиземном море, не было. Об этом 360.ru рассказал бывший генеральный директор компании ООО «СК-Юг» — владельца парохода.

«Никаких проблем не было, по крайней мере, на моей памяти. <…> Происшествий с пароходом не было. Нормальный пароход, хороший пароход. Я на нем был неоднократно, я три года был генеральным директором. До этого замом по безопасности был два года», - рассказал специалист.

По его словам, раньше текучки среди экипажа не наблюдалось.

«Менялись экипажи, да, кто-то в отпуске, кто-то на пароходе. В основном не было текучки тогда. Сейчас, возможно, текучка есть у них», - отметил собеседник 360.ru.

Торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в водах между Испанией и Алжиром. Крушение произошло после взрыва в машинном отделении, два члена экипажа пропали без вести. Спасатели вызволили на берег 14 человек, их доставили в город Картахена.

Корабли Взрывы
24 декабря 2024, 10:20
Трое осужденных сбежали из колонии в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
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Трое осужденных вечером 23 декабря сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Сбежавших приговорили к принудительным работам. Но они самовольно покинули территорию учреждения.

«Проводятся розыскные мероприятия», - уточнили в ФСИН.

По данным Telegram-канала Shot , двое из них попались на краже, третьего осудили за уничтожение имущества. Они выломали решетку на окне и пустились в бега. Их отсутствие заметили только в десятом часу вечера.

В ноябре 10 человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области. Они покинули населенный пункт за полчаса, выехав из рабочего поселка на такси. Оказалось, это не первый побег молодых людей.

ФСИН Кражи Свердловская область
24 декабря 2024, 07:26
Три человека погибли в пожаре в Алтайском крае
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Дети погибли в пожаре на Алтае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Родители вывели на улицу сына и дочь. К сожалению, 12-летняя девочка скончалась. Старший 22-летний сын и 14-летняя дочь из дома не выбрались. Родители и 16-летний мальчик госпитализированы», - заявили в ведомстве.

Пожар разгорелся на 75 квадратных метрах. К тушению привлекли 20 спасателей. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее трое детей погибли при пожаре в Калужской области. Огонь охватил жилой дом на площади 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасатели, во время тушения обнаружили тела пятилетней девочки и двух мальчиков 16 и 17 лет. В ликвидации огня участвовали 15 специалистов МЧС и шесть единиц техники.

Спасатели Пожары Дети Россия
24 декабря 2024, 06:03
Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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Стая бродячих собак в Хабаровском крае насмерть загрызла пожилую женщину. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

Тело пенсионерки со следами укусов обнаружили в поселке Октябрьский Ванинского района. Псы набросились на женщину недалеко от ее частного дома на улице Центральной, когда она направлялась к колонке за водой. От полученных укусов и травм пострадавшая скончалась.

Тело пенсионерки в крови нашли соседи. Они вызвали полицию на место происшествия. Обстоятельства произошедшего и причина смерти устанавливают правоохранительные органы.

В Челябинске стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку, укусив ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Зачастую бродячие собаки нападают на людей из-за желания защитить свою территорию, рассказал кинолог. Избежать нападения можно, если покинуть это место.

Женщины Собаки Полиция

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