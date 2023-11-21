Раввина задержали в Москве за нарушение миграционного законодательства

По данным канала, к раввину домой наведался участковый. Во время проверки документов полицейский конфисковал у мужчины паспорт и вызвал подмогу, сообщив, что раввин внешне напомнил ему некого террориста.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что Бихман просрочил вид на жительство в России и поселился не по адресу регистрации.

Выяснилось, что священнослужитель находится в процессе развода, поэтому официально снял квартиру. Его жилплощадь по месту регистрации заняла бывшая жена. Более того, в скором времени мужчина должен получить гражданство России.

Раввин выразил уверенность, что полицейских в его новое жилище вызвала бывшая супруга, пытающаяся отнять у него имущество и ребенка. По его словам, в прошлом месяце неизвестные избили его в подъезде.

Ранее в МВД сообщили о депортации 15 тысяч мигрантов после операции «Нелегал - 2023».