Растерзавшего рыбака в Приморье тигра застрелили

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Агрессивное животное ликвидировали сотрудники охотнадзора в Дальнереченском районе. Для поимки зверя они использовали ловушки, которые расставили по пути его возможного следования. В ведомстве добавили, что причины поведения амурского тигра установят после ряда экспертиз.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил увеличить количество инспекторов охотнадзора. Также в регионе усилят работу по подкормке копытных в охраняемых зонах, чтобы восстановить кормовую базу хищников.

Тигр напал на человека 13 января на льду реки Малиновки. Житель села Зимники пропал, когда ушел на ночную рыбалку. Сын пошел искать отца и обнаружил мертвое тело.

Тигр при этом охранял его как свою добычу.