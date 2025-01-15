15 января 2025, 21:49

Растерзавшего рыбака в Приморье тигра застрелили

Freepik
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Тигра, напавшего на рыбака в Приморском крае, поймали с помощью ловушки и застрелили. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

Агрессивное животное ликвидировали сотрудники охотнадзора в Дальнереченском районе. Для поимки зверя они использовали ловушки, которые расставили по пути его возможного следования. В ведомстве добавили, что причины поведения амурского тигра установят после ряда экспертиз.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил увеличить количество инспекторов охотнадзора. Также в регионе усилят работу по подкормке копытных в охраняемых зонах, чтобы восстановить кормовую базу хищников.

Тигр напал на человека 13 января на льду реки Малиновки. Житель села Зимники пропал, когда ушел на ночную рыбалку. Сын пошел искать отца и обнаружил мертвое тело.

Тигр при этом охранял его как свою добычу.

Приморье Животные Реки
15 января 2025, 21:13
Появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами
РИА «Новости»
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Появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL, разбившегося в казахстанском городе Актау. Судя по ней, диспетчеры предлагали экипажу приземлиться в Грозном или Махачкале, сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно расшифровке, важные решения о полете пилоты самолета принимали самостоятельно. В частности, они не стали садиться в аэропорту Грозного или лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и лететь в Актау.

Исходя из переговоров, российские диспетчеры предложили экипажу сесть в Грозном. Затем был озвучен вариант посадки воздушного судна в Махачкале. Также пилотам передавали данные по другим российским аэропортам, но они решили в них не лететь.

Версии о столкновении с птицами и о взорвавшемся газовом баллоне на борту озвучил именно экипаж самолета. Из расшифровки еще становится понятно, что внешнее воздействие на самолет было, но пилоты не стали объявлять ЧС на борту.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с Актау.

На его борту летели 67 человек, 38 из них погибли.

Самолеты Переговоры Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 20:06
Следком назначил комплексную экспертизу по делу об авиакатастрофе в Актау
РИА «Новости»
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В рамках расследования уголовного дела о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане российские следователи назначили комплексную проверку, получили записи переговоров диспетчеров и данные с бортовых самописцев. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Казахстан Авиакатастрофы Следственный комитет России Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 14:24
Неизвестный открыл стрельбу в школе Рязани и ранил подростка
РИА «Новости»
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Стрельба из травматического пистолета произошла в рязанской школе № 47. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщило издание YA62.ru.

По словам собеседника журналистов, из учебного заведения госпитализировали подростка 2010 года рождения. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга , закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылочной области.

Юношу в сопровождении матери доставили в Областную детскую клиническую больницу.

Кто принес в школу травматический пистолет и при каких условиях возникла стрельба, журналисты не сообщили.

Официального подтверждения информации о происшествии в школе № 47 Рязани пока нет.

Стрельба Школы Россия
15 января 2025, 11:29
Трое выживших при крушении самолета в Актау россиян пока остаются в больницах
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Шестерых выживших в авиакатастрофе в Актау россиян, включая ребенка, выписали из больниц, но трое еще продолжают лечение. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом», - добавил он.

Ранее Кузнецов сообщал , что троих выживших выписали еще до Нового года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что расшифровка черных ящиков разбившегося Embraer 190 не подтвердила выводов, которые успели сделать некоторые СМИ.

Он призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, а дождаться официальных результатов расследования.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. В ней погибли 38 человек, большинство - граждане Азербайджана.

Больницы Авиакатастрофы Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау

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