21 июня 2024, 19:32

Расследовать крушение Robinson R66 в Амурской области будут МАК и Росавиация

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Расследованием крушения вертолета Robinson R66 в Амурской области занялись Межгосударственный авиационный комитет и Дальневосточное МТУ Росавиации. Об этом заявил в Telegram пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Выяснять все обстоятельства и причины ЧП будут в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ, подчеркнул он.

Информация о расследовании крушения Robinson R66 с регистрационным номером RA-07430 также появилось на официальном сайте МАК. В пресс-службе комитета ТАСС заявили, что сформировали специальную комиссию и она уже приступила к работе.

Вертолет с пилотом и тремя пассажирами, разбился 20 июня примерно в 117 километрах к северо-западу от аэропорта Зея. Поиском его с воздуха занимались специалисты Дальневосточного МТУ Росавиации. Также в операции участвовала группа спасателей на борту вертолета Ми-8.

«Ключевая цель расследования - установление причин авиационного происшествия и принятие мер по их предотвращению в будущем», - подчеркнул Кореняко.

Вертолеты
21 июня 2024, 18:07
Попавшая в больницу Казани пациентка с ботулизмом пришла в сознание
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Проходящая лечение от ботулизма в инфекционной больнице Казани женщина пришла в сознание, но пока остается в тяжелом состоянии. Об этом 360.ru рассказал муж пациентки.

Он сообщил, что жена съела салат лобио с фасолью на работе в минувшую пятницу. Все выходные проспала, а утром в понедельник начала задыхаться, а ее речь стала бессвязной.

«Сразу вызвали скорую. По симптомам сначала подумали на отравление или инсульт. Отправили на МРТ, а там врач подошел и говорит, что есть еще люди с такими же симптомами и это ботулизм», - рассказал собеседник 360.ru.

Муж пациентки добавил, что после диагноза женщину срочно забрали в реанимацию инфекционной больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам мужчины, пациентке провели трахеостомию - вставили в горло трубку, чтобы она могла дышать при помощи аппарата.

По последним данным, в больницах Казани лечение от ботулизма проходят 14 человек. Заболевших также выявили в Москве, Московской области и Нижнем Новгороде.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что всего в медицинских учреждения находится 301 человек с ботулизмом , из которых 43 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все заболевшие ели салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке производителя ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководство компании, а также фирмы-поставщика продукции взяли под домашний арест по уголовному делу о сбыте опасной продукции. Еще одним обвиняемым стал повар, который занимался фасовкой. Он находится в СИЗО.

Больницы Казань Ботулизм Случаи ботулизма в России
21 июня 2024, 17:28
Родители утонувшей в Сочи девушки выехали на опознание
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
К опознанию найденного сотрудниками МЧС тела молодой девушки в акватории Черного моря привлекли родителей пропавшей во время шторма 16 июня уроженки Липецкой области Дианы. Об этом 360.ru рассказала близкая подруга семьи Лариса.

Она пояснила, что мать пропавшей отправилась в Сочи еще полтора дня назад, а отец на машине выехал только в пятницу, 21 июня.

«Нам сказали, вскрытие проведут в Ростове-на-Дону, там же проведут кремацию. Урну с прахом доставят в Усмань», - заявила Лариса.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что результатов опознания еще нет, но, судя по кадрам, которые разошлись по Telegram-каналам, спасатели нашли тело Дианы.

Приехавшую на отдых с двумя приятелями 20-летнюю девушку смыла гигантская волна. Компания в этот момент находилась на сочинском пляже «Ривьера».

По словам родных девушки, в море ее затянул друг Денис, а второй мужчина - Андрей - предупреждал, что заходить в воду во время шторма опасно.

«Думаю, что вина на ее спутниках есть. Они взрослее и должны контролировать процесс», - заявила Лариса, комментируя случившееся.

О найденном в Черном море теле девушки пресс-служба МЧС сообщила вечером в минувший четверг, 16 июня. В ведомстве не исключили, что тело принадлежит пропавшей 16 июня 20-летней туристке. Личность погибшей установят в рамках процедуры опознания.

Черное море Сочи МЧС РФ Шторм
21 июня 2024, 17:00
Соучастника расправы над Михаилом Кругом будут судить еще за три убийства
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Один из участников расправы над шансонье Михаилом Кругом Александр Агеев пойдет под суд за еще три убийства. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, Агеева уже доставили из колонии в Тверь. Его обвинили в трех заказных убийствах, которые совершила ОПГ «Тверские волки» в Тверской области в 2001 году. Жертвами стали бизнесмен, директор автосервиса и местный криминальный авторитет.

Заседание назначили на 25 июня. Помимо Агеева, на скамье подсудимых окажутся и другие члены преступной группировки.

Убийца шансонье отбывает пожизненное заключение. Несколько месяцев назад он просил отправить его в зону спецоперации, но ему отказали.

СК восстановил картину произошедшего в доме Круга. Преступники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, но музыкант с семьей вернулся домой внезапно, застав грабителей врасплох.

Убийства Суд
21 июня 2024, 16:33
Звезду сериала «Склифософский» задержали в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актера из сериала «Склифософский» Георгия Сагиашвили задержали в Москве с подозрительным порошком. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации издания, артист ехал на автомобиле каршеринга по улице Маршала Еременко, где его остановили инспекторы ДПС. Поведение Сагиашвили вызвало у них подозрение, и его решили досмотреть. У актера обнаружили пакетик с неизвестным порошком, который отправили на экспертизу. Его предупредили об уголовной ответственности в случае, если это окажется наркотическое вещество.

Сагиашвили также снимался в таких сериалах, как «Прометей», «С нуля», «Немодельное агентство».

Ранее актера из рекламы «Пепси» и «Снежной королевы» поймали в Подмосковье с килограммом кокаина. Запрещенное вещество обнаружили в багажнике машины во время досмотра.

Сериалы Актеры Москва

Новости по теме