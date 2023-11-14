Расследование экстренной посадки самолета в пшеничном поле под Новосибирском продолжили

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«Отдельная история по случившемуся с воздушным судном „Уральских авиалиний“. Расследование продолжается, и оно связано сугубо с вопросами безопасности полетов», - сказал он.

Дмитрий Ядров заявил, что Росавиация плотно сотрудничает с авиакомпанией. Ее специалистов пригласили на совещание 13 ноября и заседание 15 ноября.

Утром 12 сентября Airbus A320 со 159 пассажирами, летевший из Сочи в Омск, из-за неполадок гидросистемы запросил экстренную посадку в Новосибирске, но из-за нехватки топлива сел в пшеничном поле в Убринском районе. Власти Омской области пообещали наградить пилотов.

Первое расследование Росавиации показало, что давление в «зеленой» гидросистеме опустилось из-за повреждения изношенного шланга. По мнению специалистов, экипаж неправильно определил положение шасси и не рассчитал запасы топлива.

«Известия» сообщили, что начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров поручил провести новую проверку.