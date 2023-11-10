Расследование дела об упавшем мосте в Подольске взяли под контроль в СК
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного управления по Московской области Александру Старикову представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела об обрушении моста в Подольске. Сообщение об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
По информации канала, ход следствия поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Обрушение автомобильного моста через реку Пахру в деревне Кутьино городского округа Подольск произошло в пятницу, 10 ноября.
В результате пострадала женщина , которая ехала по мосту на легковом автомобиле. Врачи диагностировали у нее перелом ноги и ребер. Пострадавшую госпитализировали.
Спасти женщину помог следующий за ее автомобилем водитель бетономешалки Василий Бурлаков. Он вовремя успел остановить свой грузовик, бросился на помощь пострадавшей и вытащил ее из упавшего в реку автомобиля.